Bezzecchi gana el esprint en San Marino, caída de Marc Márquez

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ganó la carrera esprint del Gran Premio de San Marino, este sábado en el circuito de Misano, en la que el español Marc Márquez, líder destacado del Mundial, se fue al suelo y no puntuó.

Partido desde la pole position, el italiano realizó una carrera muy sólida ante los enfervorizados tifosi y mantuvo la primera plaza pese a la presión de Márquez, que salió desde la cuarta posición, pero se colocó segundo con una salida espectacular.

No obstante, el mayor de los hermanos Márquez se fue al suelo en la sexta vuelta, justo cuando acababa de colocarse en cabeza de la carrera, dejando vía libre a Bezzechi para que el italiano firmara su segunda victoria en un esprint y su segundo triunfo de la temporada, tras el Gran Premio de Gran Bretaña a finales de mayo.

Tras su caída, Marc Márquez tendrá el domingo la ocasión de sumar al menos tres puntos con los que afrontar a finales de septiembre el Gran Premio de Japón con posibilidades de sumar su séptimo título en la máxima categoría del motociclismo.

El podio lo completaron el español Álex Márquez (Ducati-Gresini) y el también italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

