Segundo en India, el español Jorge Martín 'Martinator' se acerca en la clasificación del Mundial de MotoGP al italiano Francesco Bagnaia, que fue el gran damnificado este domingo al sufrir una caída en la vuelta 14 de un Gran Premio ganado por Marco Bezzecchi.

El vigente campeón del mundo, de Ducati, que se fue al suelo cuando ocupaba el segundo puesto de la carrera, ve cómo Martín (Ducati-Pramac) se colocó a sólo 13 puntos en la clasificación general. El ganador del día, Bezzecchi (Ducati-VR46), se halla ahora a 44 puntos.

"Estoy decepcionado, no tengo derecho a cometer ese tipo de errores cuando lucho por el título. No estaba cómodo en la frenada desde el inicio del fin de semana y a veces eso ocurre cuando un piloto va al límite", declaró Bagnaia, el único entre los mejores en haber calzado un neumático duro delante y no uno medio.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha), campeón del mundo en 2021, se subió al tercer cajón de podio contra todo pronóstico

Después de salir desde la pole position, Bezzecchi conservó el liderato en la primera vuelta y no volvió a cederlo en toda la carrera. El italiano, que el sábado terminó quinto la carrera esprint luego de un choque con su compañero y compatriota Luca Marini, se hizo con la revancha para conquistar el primer GP de India de la historia en la categoría reina.

Intratable, Bezzecchi no tardó en abrir hueco con Martín y Bagnaia, que luchaban por el segundo puesto, y que superó al español por más de ocho segundos de diferencia.

"Estoy muy contento. Después del incidente de ayer (sábado), quería tomar la revancha. Comencé muy bien y pude ampliar la diferencia y no cometer ningún error", explicó el italiano, que logró la tercera victoria de la temporada y de su carrera en MotoGP.

- Martín "deshidratado" -

Bagnaia, que había ganado una posición en la salida, libró un igualado duelo con Martín. El español le adelantó en la vuelta 4, pero el turinés, paciente, aprovechó su oportunidad en la 13 para colocarse segundo. Aunque una vuelta después se fue al suelo, dejando la alfombra roja para el segundo puesto de Martín.

Pero al español aún le quedaba por sufrir. Primero tuvo un problema con su traje, que se le abrió en plena carrera, y en la última vuelta vio como Quartararo le adelantaba.

Aunque no se resignó y recuperó 'in extremis' el segundo puesto a dos curvas del final.

"Realmente di todo lo que podía. Estaba completamente deshidratado a tres vueltas del final así que me costó terminar la carrera. Estoy realmente orgulloso de haber podido recuperar el segundo puesto y de reducir la desventaja en el Mundial", afirmó 'Martinator'.

Otro piloto español, Marc Márquez (Honda), también se fue al suelo, pero pudo regresar a la carrera y finalizó en 9ª posición.

El fiasco que se temía en esta primera edición del Gran Premio de India finalmente no fue tal. A pesar de un calor sofocante, los pilotos disfrutaron con el trazado y la organización a lo largo del fin de semana fue más que aceptable.

El único 'pero' la escasa afluencia en las gradas, casi vacías el viernes y el sábado. Y el domingo oficialmente con 58.000 espectadores para un aforo total de 111.762 espectadores.

