Bezzecchi logra la pole en el GP de Portugal de MotoGP, Acosta segundo

El italiano Marco Bezzecchi partirá desde la primera posición de la parrilla de salida de la carrera esprint y del Gran Premio de Portugal de MotoGP tras ser el más rápido en la sesión de clasificación, disputada este sábado en el circuito de Portimao (sur).

Inmerso en la pelea por acabar el campeonato en la tercera posición, el piloto de Aprilia superó a uno de sus rivales en esa lucha, el español Pedro Acosta (KTM).

Completó la primera línea el francés Fabio Quartararo (Yamaha), pese a que el campeón del mundo de la categoría reina en 2021 tuvo que pasar por la repesca, luego de no haber sido de los más rápidos en las clasificaciones.

El doble campeón del mundo (2022, 2023), el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), será cuarto en la parrilla de salida de la carrera esprint que se disputará este sábado a partir de las 15:00 GMT y el domingo en el GP a partir de las 13:00 GMT.

Bezzecchi, Bagnaia y Acosta están separados por 31 puntos en la lucha por la tercera plaza de la clasificación final a falta de dos carreras para acabar el campeonato (Portugal y Valencia).

Con el subcampeonato ya asegurado, el español Álex Márquez partirá desde la quinta plaza, luego de haber sufrido una caída cuando luchaba por la pole.

En proceso de recuperación de sendas lesiones, el ya campeón del Mundo de MotoGP en 2025 y el vencedor en 2024, los españoles Marc Márquez (Ducati) y Jorge Martín (Aprilia) están ausentes este fin de semana en el circuito de Portimao.

