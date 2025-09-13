Bezzecchi logra la pole en el GP de San Marino, Márquez cuarto

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) dio la sorpresa al lograr este sábado la pole position del Gran Premio de San Marino de MotoGP, en una sesión en la que el líder del campeonato, el español Marc Márquez (Ducati), firmó el cuarto mejor crono.

Delante de miles de tifosi en el circuito de Misano, Bezzecchi superó al pequeño de los hermanos Márquez, Álex (Ducati-Gresini), ganador el pasado fin de semana en Cataluña, y al francés Fabio Quartararo, por 88 y 94 milésimas de segundo, respectivamente.

Marc Márquez, que sumando solo tres puntos este fin de semana tendrá suficiente para aspirar a conquistar el título en Japón a finales de mes, no pareció muy cómodo en el trazado italiano y acabó cuarto, a poco más de dos décimas de Bezzecchi.

El compañero de Marc Márquez en el equipo oficial Ducati, el italiano Francesco Bagnaia, sólo pudo firmar el octavo mejor crono, su peor resultado en Misano desde que compite en la categoría reina de motoGP.

- Resultado de la sesión de clasificación del GP de San Marino de MotoGP:

Clasificación de las calificaciones

1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 1:30.134

2. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) a 0.088

3. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 0.094

4. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 0.218

5. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 0.249

6. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 0.256

7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 0.261

8. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 0.280

9. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 0.352

10. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 0.482

11. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 0.847

12. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team)

13. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing)

14. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP)

15. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP)

16. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing)

17. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3)

18. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP)

19. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL)

20. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3)

21. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing)

22. Augusto Fernández (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP)

23. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU)

