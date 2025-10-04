Bezzecchi logra la pole en Indonesia, el campeón Marc Márquez largará noveno

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) largará desde la pole position tanto en la carrera esprint del sábado como en el Gran Premio de Indonesia del domingo, válida por el Mundial de MotoGP, tras dominar la sesión de clasificación en el circuito de Mandalika.

El campeón mundial español Marc Márquez (Ducati) se ubicó apenas en el noveno puesto.

Bezzecchi estableció además un nuevo récord de vuelta en el circuito y encabezó la clasificación por delante de los españoles Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini) y Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse).

Márquez (Ducati), recientemente consagrado por séptima vez campeón del mundo de MotoGP en Japón, se quedó con el noveno puesto en la clasificación, a casi un segundo de Bezzecchi.

Mientras tanto, el italiano Francesco Bagnaia, compañero de Márquez en Ducati, no logró acceder a la Q2 y largará desde la 16ª posición.

Las Ducati, que han impuesto su ritmo esta temporada, mostraron un rendimiento discreto en Mandalika, situando únicamente la moto de Fermín Aldeguer dentro del top cinco.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) partirá desde la octava posición, en tanto que su compatriota Johann Zarco (Honda-LCR) quedó relegado al 18º puesto de la parrilla.

-- Posiciones de la sesión de clasificación del Gran Premio de Indonesia de MotoGP en el circuito de Mandalika (4,3 km):

1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 1:28.832

2. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 1:29.230

3. Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse) 1:29.284

4. Alex Rins (ESP/Yamaha) 1:29.336

5. Pedro Acosta (ESP/KTM) 1:29.343

6. Luca Marini (ITA/Honda) 1:29.513

7. Alex Marquez (ESP/Ducati-Gresini) 1:29.741

8. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1:29.771

9. Marc Marquez (ESP/Ducati) 1:29.773

10. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 1:29.851

11. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 1:29.884

12. Joan Mir (ESP/Honda) 1:29.959

13. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 1:29.718

14. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 1:29.957

15. Brad Binder (RSA/KTM) 1:29.996

16. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1:29.996

17. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 1:30.242

18. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 1:30.332

19. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 1:30.623

20. Maverick Vinales (ESP/KTM-Tech3) 1:30.956

