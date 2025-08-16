Bezzecchi logra pole en GP de Austria de MotoGP

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) partirá desde la pole position en la carrera esprint y en el Gran Premio de Austria, 13ª prueba de la temporada de MotoGP, tras haber marcado el mejor tiempo de la clasificación el sábado.

Bezzecchi estará acompañado en la primera línea de la parrilla por el español Álex Márquez (Ducati-Gresini) y por su compatriota italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

El piloto de Aprilia tuvo que pasar por el repechaje (Q1) para poder participar en la segunda parte de la clasificación (Q2), en la que se juega la pole entre los 12 pilotos más rápidos.

Su logro llegó beneficiado por una caída sin gravedad al final de la sesión de Marc Márquez (Ducati), que domina el campeonato. El español saldrá en 4ª posición.

Por su parte, el vigente campeón del mundo y compañero de Bezzecchi, el español Jorge Martín (Aprilia), arrancará desde la 14ª posición.