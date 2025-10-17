Bezzecchi rompe los tiempos en los primeros ensayos de MotoGP en Australia

El italiano Marco Bezzecchi dominó este viernes la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de MotoGP en Australia, con una vuelta casi un segundo más rápida que el récord anterior en el circuito de Phillip Island.

El piloto de Aprilia culminó el sinuoso trazado australiano en 1:26.492, destrozando el anterior récord de 1:27.246 del español Jorge Martín en 2023.

Lo siguió a casi tres décimas de segundo el español Raúl Fernández (Aprilia), con el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati-VR4) tercero y el francés Fabio Quartararo (Yamaha) cuarto.

El héroe local Jack Miller (Yamaha-Pramac) había dominado la primera sesión de entrenamientos de este viernes, pero en la segunda tanda fue el italiano de Aprilia quien se llevó todos los focos.

Bezzecchi había ganado la carrera esprint del sábado en la prueba anterior de Indonesia, pero en el gran premio del domingo se chocó contra el campeón del mundo español Marc Márquez, que se lesionó y no está en Australia.

El italiano tendrá que cumplir una penalización de dos vueltas largas el domingo debido a ese incidente, pero puede correr con normalidad la carrera del sábado.

Con el Mundial decidido a favor de Marc Márquez, la gran incógnita de las últimas cuatro citas es si su hermano Álex se asegurará el puesto de subcampeón.

Dispone de 88 puntos de ventaja sobre el bicampeón del mundo, Francesco Bagnaia. Se asegurará el subcampeonato si termina el fin de semana con una ventaja de 111 puntos de ventaja sobre su rival italiano de Ducati.

El español terminó quinto en la segunda tanda de entrenamientos libres, por delante de Bagnaia, noveno.

Los diez mejores pilotos de esta ronda pasan directamente a la segunda ronda de clasificación del sábado, que comienza a las 15:00 locales (04:00 GMT).

La clasificación define la parrilla tanto para la carrera sprint del sábado como para el GP del domingo, con un máximo de 37 puntos en juego.

-- Clasificación de los ensayos libres del Gran Premio de Australia de MotoGP, realizados este viernes en el circuito de Phillip Island:

1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 1:26.492 (Q)

2. Raul Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) à 0.291 (Q)

3. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.420 (Q)

4. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.434 (Q)

5. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 0.453 (Q)

6. Álex Rins (ESP/Yamaha) 0.514 (Q)

7. Luca Marini (ITA/Honda) 0.559 (Q)

8. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 0.562 (Q)

9. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.640 (Q)

10. Pedro Acosta (ESP/KTM) 0.653 (Q)

