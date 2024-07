Bhole Baba, el gurú hindú cuyo sermón terminó en una mortífera estampida

Bhole Baba, exagente de policía convertido en gurú, alcanzó una gran popularidad entre la población más pobre y marginada del estado de Uttar Pradesh, en el norte de India, antes de que su último sermón acabara en una estampida que dejó 121 muertos.

Cerca de 250.000 personas, más del triple de las autorizadas según la policía, se congregaron el martes en Hathras, ciudad cercana al famoso Taj Mahal, para escuchar al religioso.

Los organizadores inicialmente apuntaron a una tormenta de polvo como desencadenante del movimiento de pánico, pero, según testigos, cuando Bhole Baba se marchaba, la multitud lo siguió y algunas personas provocaron una estampida al intentar tocarlo.

El gurú no se mostró en público desde la catástrofe, una de las estampidas más mortíferas de la última década.

Los incidentes mortales son frecuentes en lugares de culto en India durante los grandes acontecimientos religiosos.

El país alberga innumerables gurús u hombres de Dios, a los que los fieles alaban por sus milagros y colman de regalos o dinero en señal de devoción.

En India, nadie o casi nadie había escuchado hablar de Bhole Baba, cuyo nombre real es Suraj Pal, hasta la catástrofe.

Nacido en Uttar Pradesh, en una familia de agricultores, fue agente de policía en Agra, la ciudad india donde se encuentra el Taj Mahal, antes de prejubilarse en la década de 1990 para seguir su devoción, según el diario Indian Express.

Desarrolló una amplia popularidad entre los más pobres y también tiene muchos seguidores de las castas más desfavorecidas, como los jats, que son millones en Uttar Pradesh y tienen mucho peso político.

Bhole Baba se hizo cargo de un monasterio en Mainpuri, no lejos del lugar de la estampida, donde sus sermones semanales atraen a miles de personas, sobre todo mujeres, según la prensa. Sus encuentros para orar también consiguen miles de visitas en las redes sociales.

Imágenes de sus reuniones anteriores lo muestran vestido completamente de blanco, sentado en un sillón profusamente ornamentado, arengando a grandes multitudes de devotos, la inmensa mayoría mujeres.

"Si repartes flores, recibirás guirnaldas a cambio", predica en un sermón difundido por YouTube, en el que ensalza las virtudes de la bondad.

"Todo lo que dice es +no robes, no hagas el mal y sé honesto+", resumió a AFP Ram Sanai, mujer de 65 años que se encontraba entre la multitud el martes. Insta a la gente a no beber demasiado alcohol y da consejos a las mujeres víctimas de violencia doméstica.

"Los que acuden a sus encuentros dicen que al volver a casa todos sus problemas se resolvieron", afirma.

ash/gle/rsc/clr/lpt/hgs/mb

AFP