BHP abandona el último intento de adquisición de Anglo American

Por Melanie Burton y Roshan Thomas

MELBOURNE, 24 nov (Reuters) - BHP se retiró el lunes de un último esfuerzo para comprar Anglo American y reforzar su dominio en el cobre, apenas dos semanas antes de que los accionistas de Anglo y la empresa canadiense Teck Resources se dispusieran a votar una unión por valor de 60.000 millones de dólares.

En un comunicado remitido a la bolsa de valores australiana tras conocerse la noticia de las conversaciones a última hora del domingo, BHP dijo que ya no perseguía una posible combinación con Anglo tras las conversaciones preliminares con el consejo de Anglo.

La mayor minera cotizada del mundo dijo que sigue creyendo que una unión habría ofrecido "fuertes méritos estratégicos" y creado valor para las partes interesadas, pero añadió que sigue confiando en la fortaleza de su propia estrategia de crecimiento orgánico.

"Es una última oportunidad para BHP", dijo el gestor de carteras Andy Forster, de Argo Investments en Sídney, que posee acciones de BHP.

"Me sorprende un poco que, dado el rendimiento relativo, piensen que están en posición de volver y hacer otro trato y extraer valor para los accionistas."

Las acciones de Anglo se han revalorizado alrededor de un 16% este año, mientras que las de BHP han subido un 2%. Las acciones de la gran minera sumaban un 0,4% el lunes.

BHP se había fijado en Anglo para reforzar su negocio del cobre, ya que el metal es esencial para la transición energética. La minera australiana es ya el mayor productor mundial de cobre, pero corre el riesgo de perder ese puesto en los próximos años si no cuenta con nuevos proyectos significativos.

Su decisión de retirarse se produce antes de las votaciones de los accionistas de Teck

y Anglo, previstas para el 9 de diciembre, para crear Anglo Teck, un gigante del cobre con grandes proyectos de desarrollo en Chile y Perú.

"Probablemente solo un puñado de veces se pongan a la venta activos como este, así que BHP puede valorar si la opción está abierta. Pero parece un poco complicado", dijo Kaan Peker, analista de RBC en Sídney.

Según las normas británicas sobre valores, la declaración de BHP significa que no puede hacer otra oferta por Anglo durante seis meses. (Información de Roshan Thomas en Bengaluru, Melanie Burton en Melbourne, Clara Denina en Londres y Divya Rajagopal en Toronto; información adicional de Scott Murdoch en Sídney; edición de Diane Craft y Sonali Paul; edición en español de Jorge Ollero Castela)