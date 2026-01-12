BHP esperará fin de conversaciones entre Rio y Glencore, no planea presentar oferta: fuentes

Por Clara Denina y Amy-Jo Crowley

LONDRES, 12 ene (Reuters) - BHP está dispuesta a esperar a que finalicen las conversaciones de Rio Tinto para hacerse con Glencore, una operación que crearía la mayor empresa minera del mundo, y actualmente no tiene previsto presentar una oferta por la compañía suiza, dijeron dos personas familiarizadas con el tema.

Las acciones de Glencore escalaron alrededor de un 10% tras conocerse la noticia de que Rio había renovado su interés por la empresa a última hora del jueves, lo que desató la especulación de que podrían seguir ofertas rivales.

La semana pasada, analistas, inversores y banqueros dijeron a Reuters que BHP, que tiene una capitalización bursátil de US$158.000 millones, era el más probable aguafiestas de la oferta de Rio por Glencore , que podría crear un gigante minero valorado en casi US$207.000 millones.

Sin embargo, tras conocerse la noticia de la megafusión, la minera australiana indicó que no iba a presentar una contraoferta, ya que no considera que Glencore complemente su negocio, dijeron a Reuters dos personas con conocimiento directo de las deliberaciones internas de BHP.

COBRE IMPULSA LA AI Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

BHP no está interesada en el brazo comercial de Glencore ni en sus activos de carbón y también considera que la unidad de cobre de Anglo American es superior a la de Glencore, dijeron las fuentes, que pidieron no ser citadas por no estar autorizadas a hablar del asunto.

BHP esperará al margen para una mayor claridad antes de hacer su próximo movimiento, añadió una de las fuentes. La firma declinó hacer comentarios cuando se le preguntó sobre la caracterización de las fuentes de su interés en Glencore.

BHP persiguió la adquisición de Anglo durante un año y medio antes de que esos esfuerzos fracasaran en noviembre, lo que supuso otro revés en su empeño por mantener el liderazgo en el sector del cobre. En la actualidad, Anglo está inmersa en un acuerdo con la canadiense Teck Resources.

Glencore y Anglo poseen cada una una participación del 44% en la enorme mina de cobre chilena Collahuasi, mientras que Glencore y BHP son socios en la empresa conjunta de cobre Antamina, en Perú.

La reciente oleada de acuerdos refleja la carrera de las mayores empresas mineras del mundo por asegurarse el suministro futuro de cobre, un metal esencial para los centros de datos necesarios para la adopción masiva de la IA y la transición mundial hacia una energía limpia.