BHP probablemente nombre a Geraldine Slattery como su primera presidenta ejecutiva, según FT

sep 19 (Reuters) - BHP probablemente designe a Geraldine Slattery, actual directora de la minera en Australia, como su primera presidenta ejecutiva para reemplazar a Mike Henry, publicó The Financial Times el viernes.

The Financial Times dijo que se espera que Henry renuncie a mediados de 2026 después de cinco años como CEO, citando a personas anónimas "familiarizadas con las discusiones del directorio", pero también informó de que personas cercanas a la empresa dijeron que la junta "no tenía prisa" para hacer un cambio.

Antes de su cargo actual, Slattery fue presidenta de la empresa BHP Petroleum, que tiene su sede en Estados Unidos, y previamente dirigió el negocio petrolero de la compañía desde Texas.

La ejecutiva lleva tres décadas en BHP.

El artículo se publica a casi un año de que BHP descartó una oferta de US$49.000 millones por Anglo American, que en una sola adquisición habría reforzado la participación de la minera australiana en cobre, un metal considerado esencial para la transición energética. (Reporte de Shivangi Lahiri en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)