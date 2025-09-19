BHP probablemente nombre a la primera jefa mujer en sus 140 años de historia, según FT

19 sep (Reuters) - BHP probablemente designe a Geraldine Slattery, actual directora de sus operaciones en Australia, como la primera presidenta ejecutiva en sus 140 años, publicó el Financial Times el viernes.

En caso de ser nombrada, Slattery será una de las pocas mujeres que ocupen el cargo de presidenta ejecutiva en las principales empresas mineras mundiales. Antes había destacado el nombre de Cynthia Carroll, la primera mujer que dirigió Anglo American durante cinco años, hasta 2012.

Se espera que el actual jefe de la minera, Mike Henry, renuncie a mediados de 2026 después de cinco años, según el artículo, que cita a personas anónimas "familiarizadas con las discusiones del directorio".

FT también informó de que personas cercanas a la empresa dijeron que la junta "no tenía prisa" para hacer un cambio.

BHP declinó hacer comentarios sobre el asunto en una respuesta por correo electrónico a Reuters.

La ejecutiva lleva tres décadas en BHP y, antes de su cargo actual, dirigió el negocio petrolero de la compañía en Estados Unidos.

Otras mujeres destacadas en la cúpula de la minería son Mpumi Zikalala, presidenta ejecutiva de Kumba Iron Ore en Sudáfrica, y Mfikeyi Makayi, presidenta ejecutiva de la unidad de cobre de KoBold Metals en Zambia.

BHP, la mayor minera cotizada del mundo, rota regularmente a los mejores talentos en los puestos clave, y los candidatos internos a presidente ejecutivo son asesorados durante años por el presidente y algunos miembros del consejo como una especie de preselección, dijo a Reuters en mayo una fuente familiarizada con la empresa. (Reporte de Shivangi Lahiri en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)