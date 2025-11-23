BHP vuelve a acercarse a Anglo American para presentar una oferta: Bloomberg News
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
23 nov (Reuters) - El grupo minero BHP Group volvió a aproximarse a su rival Anglo American con la intención de presentar una oferta de adquisición, informó Bloomberg News el domingo.
BHP realizó acercamientos a Anglo American en los últimos días, según indicó la información, citando a personas conocedoras del asunto.
Reuters no pudo verificar de inmediato el informe.
BHP y Anglo American no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios fuera del horario comercial habitual.
El año pasado, BHP abandonó su plan de US$49.000 millones para hacerse con Anglo American, que rechazó una petición de más tiempo.
(Reporte de Gursimran Kaur en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)
Más leídas
- 1
Mykolaiv: fue la primera ciudad del sur de Ucrania que frenó el avance ruso y ahora vive con indignación el plan de paz de Trump
- 2
Nahuel Losada, la figura del campeón: el arquero atajó tres penales y fue decisivo para la fiesta inolvidable
- 3
Se definieron los copones para el Mundial de rugby y el premio al mejor jugado del planeta
- 4
Horror en Corrientes: entró al hospital por un dolor en el ojo y le descubrieron una infestación de gusanos en la cabeza