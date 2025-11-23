BHP vuelve a acercarse a Anglo American para presentar una oferta: Bloomberg News

23 nov (Reuters) - El grupo minero BHP Group volvió a aproximarse a su rival Anglo American con la intención de presentar una oferta de adquisición, informó Bloomberg News el domingo.

BHP realizó acercamientos a Anglo American en los últimos días, según indicó la información, citando a personas conocedoras del asunto.

Reuters no pudo verificar de inmediato el informe.

BHP y Anglo American no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios fuera del horario comercial habitual.

El año pasado, BHP abandonó su plan de US$49.000 millones para hacerse con Anglo American, que rechazó una petición de más tiempo.

