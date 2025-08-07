BHP y Vale ofrecen US$1400 millones en demanda británica por desastre en presa de Brasil: FT

7 ago (Reuters) - Las mineras BHP Group y Vale han ofrecido alrededor de US$1400 millones para resolver una demanda colectiva en Reino Unido vinculada a uno de los peores desastres medioambientales de la historia de Brasil, informó el jueves el Financial Times.

La demanda tiene su origen en el colapso en 2015 de la presa de Mariana, en el sureste de Brasil, propiedad y operada por la empresa conjunta Samarco de BHP y Vale. El desastre provocó acciones legales de cientos de miles de personas.

BHP se enfrenta actualmente a un proceso en Londres que los abogados de los demandantes han valorado en hasta 36.000 millones de libras (US$48.290 millones).

El acuerdo propuesto incluye unos US$800 millones en indemnizaciones para las víctimas y US$600 millones para cubrir los costos legales asociados al procedimiento ante la Corte Suprema, según el informe, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

Según el reporte, la oferta se hizo durante una reunión celebrada en junio en Nueva York con Pogust Goodhead, el bufete de abogados británico que representa a los demandantes, y su principal patrocinador financiero, el fondo estadounidense Gramercy.

BHP y Vale no respondieron de inmediato a las peticiones de Reuters para hacer comentarios.

(US$1 = 0,7454 libras) (Reporte de Rishav Chatterjee en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)