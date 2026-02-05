Biatleta francés competirá en los Juegos de invierno con pendiente de Marco Pantani

Apasionado del ciclismo y de origen italiano, el biatleta francés Émilien Jacquelin disputará las pruebas de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina luciendo un pendiente que perteneció a Marco Pantani, para rendir homenaje a "El Pirata".

"Durante estas dos semanas de Juegos Olímpicos llevaré el pendiente de Marco. Me lo prestó su familia, para que pudiese competir con él, aquí en Italia", escribió en Instagram Jacquelin, dos veces medallista de plata en relevos en los Juegos de Pekín 2022.

"A través de este pendiente, ese accesorio que lo hacía tan único, no es sólo Marco lo que resuena en mí, sino una idea de la competición; la audacia, la valentía de atacar cuando nadie se atreve", prosiguió el biatleta galo.

"De pequeño, mi padre nos compró la cinta de video del Tour 1998. Desde entonces no dejé de admirar al Pirata. Quería hacerlo como él, no sólo ganar carreras sino vibrar, y hacer vibrar. Hacer remontadas espectaculares".

El biatleta de Grenoble, cinco veces medalla de oro en Campeonatos del Mundo, tres de ellas en relevos, es un apasionado confeso del ciclismo.

Jacquelin espera conquistar su primera medalla olímpica individual en Anterselva, donde su amigo de infancia Nans Peters ganó una etapa en el Giro de Italia 2019.