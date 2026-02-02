Biatleta italiana Passler, suspendida tras dar positivo en control antidopaje a días de los Juegos

MILÁN, 2 feb (Reuters) -

La biatleta italiana Rebecca Passler fue suspendida tras dar positivo por sustancias prohibidas cuatro días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, informó el lunes la agencia antidopaje italiana NADO.

La entidad afirmó en un comunicado que la deportista, de 24 años, había dado positivo por letrozol y metanol.

Se trata del primer positivo de una atleta desde que las selecciones nacionales comenzaron a llegar a la ciudad del norte de Italia para el inicio de los Juegos, el 6 de febrero.

"El Tribunal Nacional Antidopaje, aceptando la solicitud presentada por la Fiscalía Nacional Antidopaje, ha procedido a suspender a la atleta Rebecca Passler como medida cautelar por infringir los artículos 2.1 y 2.2", afirmó, al tiempo que enumeraba las sustancias prohibidas.

"La prueba fue ordenada por la NADO Italia", añadió.

Passler, cuyo mejor resultado fue el undécimo puesto en el relevo femenino de 4x6 km en el Campeonato Mundial de la IBU de 2024, se enfrenta ahora a la descalificación de los Juegos de su país y a una posible sanción prolongada.

El positivo también supone una vergüenza para el país anfitrión, que se apresura a completar los preparativos para los Juegos. (Reporte de Julien Pretot y Karolos Grohmann, editado en español por Javier Leira)