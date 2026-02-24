Biatleta italiano es operado del corazón tras ganar una plata olímpica

El biatleta italiano Tommaso Giacomel, medalla de plata en el relevo mixto en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, se sometió a una operación cardíaca y deberá guardar reposo varias semanas, anunció este martes la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI).

El biatleta de 25 años tuvo que abandonar la prueba olímpica de "mass start" el pasado viernes en Anterselva.

Hospitalizado en Milán tras su abandono, un escáner, una resonancia magnética y un test de esfuerzo no revelaron nada anormal.

Pero un estudio electrofisiológico posterior evidenció "una anomalía de conducción eléctrica al nivel de las aurículas (las dos cavidades cardíacas superiores)", lo que precisó la intervención, que resultó "exitosa", según la FISI.

En un mensaje subido el viernes a su cuenta de Instagram, Giacomel relató lo que le ocurrió en la "mass start".

"Justo después del segundo disparo acostado, mi cuerpo, de alguna forma, dejó de funcionar con normalidad, y me costaba mucho respirar y desplazarme, así que tuve que detenerme. Fue la peor sensación que he sentido nunca. Traté de esquiar realmente lento al inicio de la tercera vuelta pero mi cuerpo no lo permitía".