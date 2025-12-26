Biatlón: Autopsia para despejar dudas

Lo informó a la emisora noruega TV2 Bernt Heidberg, miembro de la Elden Advokatfirma, que a través de la abogada Oline Bredeli anunció que no se darán a conocer nuevos informes hasta tanto se complete la autopsia, prevista para la próxima semana en Trento.

Según Heidberg, no existen elementos que permitan avanzar en la hipótesis de un comportamiento ilícito por parte de Bakken que pudiera haber forzado el desenlace tras haber sido hallado sin vida en una habitación del hotel en el que se alojaba en Passo del Lavazé para prepararse para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Al momento de su muerte, Bakken llevaba puesta una máscara de hipoxia, de esas que habitualmente se utilizan para reducir la cantidad de oxígeno que ingresa al organismo para simular condiciones de entrenamiento en la altura, aunque la Federación de biatlón noruega aclaró que no tenía conocimiento sobre las circunstancias que rodearon la adquisición y el uso de la misma.

En cualquier caso, el uso de máscaras de hipoxia no es considerado como un doping encubierto o algo ilícito y prohibido por el reglamento, aclararon. (ANSA).