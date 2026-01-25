Biatlón: Francesa Julia Simon ganó "mass start" en Nove Mesto

Simon se impuso con un tiempo de 33'39"4, con el que antecedió por 0,5 a Michelon y por 2,7 a Vittozzi, quien cometió sólo un error de tiro en la segunda manga y registró su tercer podio de la temporada.

Vittozzi, quien se impuso en la persecución de Hochfilzen y finalizó tercera en el sprint de Ruhpolding, completó el podio 24 horas después de su regreso a la senda del triunfo en el relevo mixto en Moravia.

Por su parte, la francesa Lou Jeanmonnot sigue al frente de la clasificación general con 848 puntos, escoltada por la finlandesa Suvi Minkkinen (frente a los 646) y por la sueca Anna Magnusson (585), mientras que Vittozzi quedó séptima con 494 unidades.

Asimismo, Jeanmonnot lidera la clasificación de la especialidad con 130 puntos, seguida por Simon (110) y la también francesa Camille Bened (105), mientras que Vittozzi se ubica novena con 95 unidades.

La Copa del Mundo se reanudará el 5 de marzo en Kontiolahti, mientras que la próxima prueba será el relevo mixto de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, programado en Anterselva el domingo 8 de febrero. (ANSA).