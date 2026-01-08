Biatlón: Giacomel dedica triunfo en Oberhof a Bakke

Giacomel levantó un dedo al cielo para recordar a Bakken tras imponerse con un tiempo final de 25'01"7, con el que antecedió al alemán Philipp Nawrath y al noruego Johannes Dale-Skjevdal.

"Creo que es uno de los días más controvertidos de mi vida. Uno de los más tristes y hermosos del deporte. Ganar una carrera de la Copa del Mundo debería ser una gran alegría, pero hoy no tengo nada de qué alegrarme, salvo por mi buen rendimiento", afirmó Giacomel.

El italiano aludía al fallecimiento a los 27 años de Bakken, quien fue hallado sin vida en una habitación del hotel en el que se alojaba en Passo del Lavazé para prepararse para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

"Tengo tantos sentimientos en la cabeza: tristeza y rabia. Es difícil explicar cómo me siento. Cuando fallece alguien muy especial, te trastoca la vida diaria. Pero hay que volver a trabajar lo mejor posible, y creo que lo he hecho estos últimos días, aunque ha sido difícil. Es mi trabajo, pero ahora mismo no es divertido", agregó Giacomel.

El italiano de 25 años celebró en Alemania la cuarta victoria de su carrera, la tercera de esta temporada, y la segunda consecutiva tras el triunfo que conquistó en la "mass start" disputada en Annecy.

Gracias a la ausencia de Johan-Olav Botn en la prueba disputada en Alemania, el italiano alcanzó el primer puesto de la clasificación de la especialidad con 234 puntos, con los que antecede al noruego (200) y al francés Eric Perrot (191).

(ANSA).