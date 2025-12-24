Biatlón: Giacomel recordó a Bakken

"Habíamos programado ir a esquiar juntos hoy, pero no te presentaste y también planeábamos pasar juntos las fiestas de fin de año, que serán más duras sin ti", agregó Giacomel, al recordar que "la vida fue muy dura contigo. Hace algún tiempo estuviste sin poder competir por dos años y ahora esto. No es justo", agregó en un mensaje publicado en la red social Instagram.

"Siempre dije que lo que más amo de esta pasión que es el biatlón no son las competencias que ganas, sino las personas que conoces a lo largo del camino. Tú fuiste de inmediato uno de mis mejores amigos. Jamás olvidaré tu sonrisa, tu humanidad y tu forma de pensar. Siempre tendrás un lugar especial reservado en mi corazón", completó al prometer: "Te llevaré conmigo no sólo en cada competencia, sino en cada entrenamiento y en cada momento de mi vida".

"Será duro, pero daré lo mejor para que te sientas orgulloso de mí. Seguiremos juntos persiguiendo el sueño de convertirnos en los mejores biatletas del mundo. Vuela alto como un ángel. Ahora eres uno de ellos", concluyó Giacomel en su mensaje de despedida al atleta de 27 años que fue hallado sin vida en la habitación del hotel en el que se alojaba en Passo del Lavazé, en Trentino.

(ANSA).