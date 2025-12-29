Biatlón: Sin acusados por muerte de Sivert Lavazé

Bakken, que competía en biatlón y falleció el pasado martes 23 a los 27 años mientras dormía durante un campamento de entrenamiento preolímpico en Passo Lavazé, utilizaba una máscara que puede adquirirse en Internet a un precio razonable, según refiere la investigación.

En las próximas horas está prevista la realización de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte de Bakken, cuya familia renunció al derecho de designar un perito.

Cuando fue encontrado en su habitación de hotel, Bakken llevaba una máscara hipóxica, también conocida como máscara de entrenamiento en altitud, que, al reducir la cantidad de oxígeno, simula la altitud para fines de entrenamiento.

La Federación Noruega de Biatlón emitió un comunicado para indicar que "actualmente desconoce las circunstancias que rodearon la adquisición y el uso de esta máscara", cuya utilización no se considera doping encubierto o algo ilícito y prohibido por el reglamento.

Asimismo, la Federación Noruega de Biatlón y la familia de Bakken encargaron el pasado viernes 26 a un estudio de abogados ponerse en contacto con las autoridades italianas para iniciar los trámites de repatriación de los restos del atleta.

Bakken se había trasladado a Passo del Lavazé para prepararse para los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

