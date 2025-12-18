Biatlón: Sueca Hanna Oeberg celebró en Le Grand-Bornand

Oeberg se impuso en Francia con un tiempo de 19'24"9, con el que superó por 3"3 a Jeanmonnot, mientras que Wierer subió al podio por quincuagésima segunda vez en su carrera al frenar el cronómetro a 11"4 de la sueca, que antecedió a Vittozzi por 14"9.

"No esperaba tanta consistencia a tan alto nivel, sobre todo hoy, cuando me pesaban las piernas al principio de la carrera.

Encontrar dos campos de tiro precisos y rápidos fue crucial", afirmó Wierer.

"Sin duda, es un buen comienzo de temporada, en muchos sentidos: estoy disparando bien de pie y me he enfocado en algunos detalles que me faltaron el año pasado. Me siento diferente cada día. Espero recuperar la energía después de Navidad y estar en mi mejor momento en febrero", agregó la italiana.

La sueca Anna Magnusson, que hoy finalizó en el puesto 38, se mantiene como líder de la general con 317 puntos, uno más que Jeanmonnot, mientras que Wierer marcha cuarta con 290 unidades y antecede por dos lugares a Vittozzi (259). (ANSA).