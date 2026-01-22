Biatlón: Triunfo del francés Eric Perrot en Nove Mesto

Perrot se quedó con la victoria en República Checa al frenar el cronómetro en 36"30.6, un tiempo que le bastó para superar a Jacquelin y a Hofer, que regresó al podio por primera vez después de casi cuatro años.

La presencia más reciente en un podio para Hofer, de 36 años, se remontaba a marzo de 2022, cuando participó de la prueba "sprint" de Kontiolahti.

De esta manera, el atleta italiano elevó a 13 el total de podios en el circuito principal, con dos victorias, incluyendo la medalla de plata en el Mundial de 2011 en Kanthy Mansinysk.

El también italiano Tommaso Giacomel finalizó décimo, pero igualmente conserva el primer puesto de la general con 767 puntos y una diferencia de 23 puntos sobre Perrot (744). (ANSA).