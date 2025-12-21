Biatlón: Victoria de Tommaso Giacomel en Le Grand Bornand

Giacomel, de 25 años, celebró su tercera victoria (la segunda de la temporada) al anteceder al francés Eric Perrot y al noruego Sjastad Christiansen.

"Ganar aquí, creo, era mi mayor sueño en el biatlón. Podía sentir al público animando a los demás, no a mí... Ganar fue realmente increíble, pero debo decir que me sentí prácticamente imbatible", afirmó Giacomel, quien se recuperó tras un error en la primera zona de tiro.

"El error en tierra fue culpa mía. No fue el viento ni nada que tuviera que ver, fue solo culpa mía, pero estoy muy orgulloso de cómo manejé las situaciones posteriores y las zonas de tiro detenidas", explicó el italiano, que este año también ganó en Hochfilzen.

Con esta victoria, Giacomel escaló al tercer puesto de la tabla de posiciones general con 431 puntos, mientras que Perrot marcha segundo con 447 unidades detrás del líder noruego Johan Olav Botn (560).

El circuito se tomará ahora una pausa por vacaciones y la próxima prueba está programada el año próximo después de Reyes, en Oberhof, Alemania.

Lo mismo ocurre con las mujeres, que también compitieron en una salida masiva en Francia, donde se impuso la noruega Maren Kirkeeide. (ANSA).