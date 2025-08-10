Biatlón: Vittozzi volvió a festejar en Noruega

“Estoy especialmente contenta. Estaba un poco nerviosa al principio, pero al final lo hice bien, aunque me confundí un poco en el último campo. Quizás arreció el viento, tenía prisa por terminar mis tiros y perdí el ritmo”, afirmó Vittozzi.

La italiana de 30 años, que en la víspera finalizó en el segundo puesto de la prueba "supersprint", se impuso en la competencia de 14 participantes tras dominar las rondas de cuartos de final y semifinales.

Luego de superar tres campos de tiro sin sufrir daños, Vittozzi, integrante del equipo italiano que ganó una medalla de bronce en la posta femenina de biatlón de los Juegos Olímpicos Invernales de Pyeongchang 2018, logró una ventaja que ni siquiera 3 errores en la ronda final le impidieron celebrar su segunda victoria en una competición internacional, la primera en un año y medio.

