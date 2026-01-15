Bicampeón Toluca remonta y golea en el torneo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 14 ene - Toluca, actual bicampeón del fútbol mexicano, remontó un gol en ⁠contra y goleó el ⁠miércoles 3-1 a Santos Laguna en el cierre de la segunda jornada del torneo Clausura.

Los "Diablos Rojos" de Toluca se ubicaron ⁠como líderes ‌del torneo ​con seis puntos, los mismos que registra Guadalajara, pero más goles a ​favor.

En el partido disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, ‌los "Guerreros" de Santos Laguna se adelantaron ‌a los 21 minutos cuando ​el español Francisco Villalba definió sin marca frente a la portería tras controlar un pase del argentino Ezequiel Bullaude.

Toluca empató a los 50 minutos cuando el defensor Haret Ortega metió el balón a su propia portería al desviar un remate del argentino Nicolás Castro.

Tres minutos después, el equipo dirigido por el argentino Antonio "Turco" Mohamed ⁠dio la vuelta al marcador por conducto de Marcel Ruiz, quien definió en el ​área chica después de que el portero Carlos Acevedo rechazó un remate del portugués Paulinho.

El tercer gol de Toluca lo anotó el brasileño Helio Nunes "Helinho" a través de un tiro penal a los 60 minutos.

En los otros partidos del miércoles, Atlético de San Luis ganó 2-0 ⁠en su visita al América con goles del uruguayo Juan Sanabria y ​del brasileño naturalizado italiano Joao Pedro.

Pumas UNAM derrotó 1-0 como visitante a Tigres UANL con tanto del paraguayo Robert Morales.

Cruz Azul ganó 2-0 al Atlas con ‍goles del uruguayo Gabriel Fernández y del argentino José Antonio Paradela.

En tanto, Tijuana venció 2-1 como visitante a Querétaro con tantos del español Unai Bilbao y Kevin Castañeda. Para los "Gallos Blancos" de Querétaro anotó Ali Ávila.

El martes, Guadalajara logró ​un triunfo como visitante de 1-0 ante Bravos de Ciudad Juárez en la última jugada del encuentro, Monterrey ganó 2-0 en su visita a Necaxa, Pachuca derrotó 2-1 a León ‍y Puebla venció 2-1 a Mazatlán. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)