Bichette busca otra opinión sobre su rodilla y quiere volver como bateador designado con Azulejos

TAMPA, Florida, EE. UU. (AP) — El campocorto de los Azulejos de Toronto, Bo Bichette, buscó una segunda opinión el lunes sobre su rodilla lesionada y podría regresar inicialmente a la alineación como bateador designado.

Bichette, quien ha estado fuera desde el 7 de septiembre debido a un esguince en la rodilla izquierda, viajó a Dallas para que el lunes por la tarde lo examinara el Dr. Dan Cooper. El mánager de los Azulejos, John Schneider, dijo que no había nada nuevo que informar y que la cita era simplemente parte del proceso de recuperación.

“No cambia nuestra forma de pensar”, afirmó Schneider antes del juego del lunes por la noche contra los Rays de Tampa Bay. “Le da a él y a nosotros algo de claridad”.

Toronto comenzó el día con el mejor récord en la Liga Americana (87-62) y una ventaja de cuatro juegos en la División Este de la Liga Americana sobre los Yankees de Nueva York a falta de 13 encuentros para terminar la campaña.

Bichette, de 27 años y dos veces elegido al Juego de Estrellas, se lesionó el 6 de septiembre en una jugada en el plato contra los Yankees y fue incluido en la lista de lesionados por 10 días, retroactivo al 7 de septiembre.

Los Azulejos han enfatizado la paciencia, pero Schneider reconoció que Bichette podría regresar como bateador designado antes de estar listo para jugar a la defensiva.

“En un mundo perfecto, si puede regresar y jugar en el campo corto, genial”, comentó Schneider. “Veremos cómo va esto. Con cómo se está moviendo, me parece que batear estará un poco por delante de todo lo demás. Creo que sabremos más mañana o pasado mañana, pero si podemos recuperar su bate, claro que sí, lo tomaré”.

Bichette estaba teniendo una temporada fuerte antes de la lesión, bateando para .311 con 18 jonrones, 94 carreras impulsadas y un OPS de .840 en 139 juegos. Lidera las mayores en hits (181) y dobles (44).

Bichette, quien puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial de este año, es hijo del ex toletero de las Grandes Ligas Dante Bichette.

