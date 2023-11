BOGOTÁ, 1 nov (Reuters) - El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el miércoles una línea de crédito por 415 millones de dólares, con una operación inicial de 50 millones de dólares, para financiar la Línea 2 del Metro de Bogotá, informó la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López.

La segunda línea que llegará al occidente de Bogotá y será subterránea, precisó la funcionaria que terminará su periodo a finales de este año.

"Esta línea de crédito se suma a los 50 millones de dólares firmados este año con el Banco Europeo de Inversiones y al convenio marco de financiación por 255 millones de dólares firmado con la CAF, reiterando que la confianza inversionista que la Banca Multilateral tiene en el desarrollo de la movilidad sostenible para Bogotá", dijo la alcaldesa.

La Línea 2 del Metro de Bogotá, con un valor de 34,9 billones de pesos (8.482 millones de dólares) beneficiará a cerca de 2,5 millones de habitantes a lo largo de 15,5 kilómetros, contará con 11 estaciones y se adjudicará por licitación en el 2024.

Actualmente, avanza la construcción de la Línea 1 a cargo de las empresas chinas Harbour Engineering Company Ltd. y Xi'an Metro Co. Ltd., con una extensión de 23,9 kilómetros y que, pese a la oposición del presidente Gustavo Petro para que una parte sea subterránea, está diseñada totalmente elevada con un costo de 13,8 billones de pesos (3.354,1 millones de dólares).

El metro es considerado una obra clave para descongestionar el caótico tráfico de la capital de más de ocho millones de habitantes y complementará el actual sistema de autobuses TransMilenio.

(1 dólar = 4.114,29 pesos) (reporte de luis jaime acosta)