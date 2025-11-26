BID aprueba US$300 millones para fortalecer el sistema eléctrico de Ecuador: ministerio

QUITO, 26 nov (Reuters) - El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó financiamiento por US$300 millones para fortalecer el sistema eléctrico de Ecuador, que incluye la modernización de la red de transmisión y distribución, dijo el miércoles el ministerio de Economía y Finanzas.

La mayor parte del financiamiento aprobado tendrá un plazo de amortización de 22,5 años y un período de gracia de 8 años, mientras que unos US$30 millones fueron otorgados en condiciones favorables con una tasa del 1,19% y un plazo de 20 años.

El proyecto tiene como prioridad ampliar el acceso eléctrico en la región amazónica de Ecuador conectando a más de 5.000 hogares en zonas rurales y marginales hacia 2031. Además, se repotenciarán más de 700 kilómetros de líneas de transmisión para facilitar la integración de nueva generación, especialmente de fuentes renovables, dijo el ministerio.

"Esta operación también contribuirá a la reducción de 1,3 millones de toneladas de CO2, al desplazar el uso de combustibles fósiles tradicionalmente necesarios para sostener la calidad del servicio", concluyó en un comunicado. (Reporte de Alexandra Valencia, editado por Javier Leira)