Biden admite la "torpeza" de EEUU en la crisis con Francia mientras Macron pide "mirar hacia el futuro"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido este viernes ante su homólogo francés, Emmanuel Macron, que la crisis desatada por la frustrada venta de submarinos a Australia fue consecuencia de "una torpeza" de la Casa Blanca, en un gesto que el mandatario galo ha aceptado como el punto de partida para el fortalecimiento de la relación bilateral con la mirada "hacia el futuro".

"Lo que hicimos (Estados Unidos) fue torpe. No lo hicimos con mucha elegancia", ha declarado Biden, acompa√Īado de su par franc√©s, en el primer encuentro cara a cara entre ambos despu√©s de que Australia rompiera un acuerdo de miles de millones de d√≥lares con una naviera francesa para favorecer en su lugar una alianza con Estados Unidos y Reino Unido, el llamado acuerdo AUKUS.

El Gobierno franc√©s llam√≥ inmediatamente a consultas a sus embajadores mientras el ministro de Exteriores franc√©s, Jean-Yves Le Drian, consider√≥ este acuerdo como "una pu√Īalada por la espalda", en especial para los intereses franceses en la regi√≥n indopac√≠fica, donde viven m√°s de un mill√≥n de compatriotas. Desde entonces, Estados Unidos ha pedido disculpas a su aliado hist√≥rico a trav√©s de varios canales, que el presidente norteamericano ha reiterado este viernes.

"Tenía la impresión de que había ocurrido cosas que no ocurrieron. Creía que Francia había sido informada de antemano sobre el acuerdo y no lo fue. No lo sabía. Lo juro por Dios", ha declarado Biden durante la comparecencia celebrada en Villa Bonaparte, la Embajada de Francia en el Vaticano.

En su turno de palabra, Macron ha preferido centrarse en los progresos diplom√°ticos realizados entre ambos pa√≠ses tras la crisis, que lleg√≥ a valorar como una oportunidad positiva porque "desde entonces hemos activado un esfuerzo com√ļn, una respuesta pol√≠tica y una cooperaci√≥n fortalecida entre Estados Unidos y Francia, y tenemos que mirar hacia el futuro", ha manifestado.

"Aclaramos lo que hab√≠a que aclarar, y ha sido una aclaraci√≥n extremadamente importante", ha a√Īadido Macron sobre lo sucedido en un acuerdo en el que, ha razonado, "Estados Unidos no era la √ļnica parte en juego". "Lo importante ahora es que esta situaci√≥n no se repita en el futuro. Lo que importa ahora es lo que vamos a hacer juntos en las pr√≥ximas semanas, meses, y el a√Īo que viene", ha manifestado.