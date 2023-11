El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este miércoles ante su homólogo chino, Xi Jinping, desde la ciudad de San Francisco que la competencia comercial entre Washington y Pekín no puede convertirse en un conflicto.

Biden ha subrayado, tras recibir a Xi con un apret√≥n de manos, que no es posible sustituir las discusiones "cara a cara". "Siempre he pensado que nuestras discusiones son directas y francas", ha dicho, agregando que si bien no siempre han estado de acuerdo sus reuniones han sido "sinceras" y "√ļtiles".

"Los desaf√≠os globales cr√≠ticos que enfrentamos, desde el cambio clim√°tico hasta la lucha contra las drogas y la inteligencia artificial, exigen nuestros esfuerzos conjuntos, as√≠ que espero con ansias iniciar esta discusi√≥n", ha dicho poco antes de la reuni√≥n, seg√ļn ha recogido la Casa Blanca.

Por su parte, Xi también ha dejado claro que una postura de confrontación "tiene consecuencias insoportables para ambas partes" y que "el planeta Tierra es lo suficientemente grande como para que los dos países tengan éxito".

"La relaci√≥n entre China y Estados Unidos nunca ha sido f√°cil en los √ļltimos 50 a√Īos o m√°s, y siempre enfrenta problemas de un tipo u otro. Sin embargo, ha seguido avanzando en medio de giros y vueltas. Para dos pa√≠ses grandes como China y Estados Unidos, darse la espalda el uno al otro no es una opci√≥n", ha subrayado Xi.

En este sentido, ha subrayado que mientras haya respeto mutuo y ambas naciones "coexistan en paz", siempre se encontrará la manera de "superar las diferencias". "Creo firmemente en el futuro prometedor de esta relación bilateral", ha agregado.

La √ļltima vez que ambos mandatarios se vieron fue el 14 de noviembre de 2022 en Indonesia en el marco de la cumbre del G20. Las relaciones entre China y Estados Unidos han atravesado altibajos, especialmente despu√©s de que Washington denunciase la presencia de un supuesto globo esp√≠a chino en su espacio a√©reo.