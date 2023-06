Biden afirma que espera reunirse en los próximos meses con Xi Jinping

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha manifestado este sábado que espera poder reunirse en los próximos meses con su homólogo chino, Xi Jinping, y ha apuntado que los dirigentes chinos no parecen estar al tanto de los destalles sobre el globo aerostático chino derribado en Estados Unidos en febrero.

"China tiene algunas dificultades legítimas que no tienen que ver con Estados Unidos", ha afirmado Biden este sábado en declaraciones a la prensa. "Creo que una de las cuestiones provocadas no fue tanto que fuera derribado, pero no creo que los dirigentes supieran dónde estaba o qué llevaba ni qué estaba pasando", ha apuntado.

"Creo que fue más avergonzante que intencionado. Espero que en los próximos meses me reúna con Xi otra vez", ha señalado en declaraciones antes de abordar el 'Air Fore One' de camino a Filadelfia para el primer acto de campaña para su reelección en 2024.

Este mismo fin de semana el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se encuentra de visita en Pekín para reunirse con dirigentes chinos para intentar rebajar la tensión bilateral. El viaje de Blinken a China se suspendió por la polémica que causó el descubrimiento y derribo de un globo aerostático chino en territorio estadounidense. Biden y Xi se vieron las caras por última vez en Bali, Indonesia, el pasado mes de noviembre.

Biden también ha sido interrogado por el envío de armas nucleares tácticas a Bielorrusia y ha calificado este gesto de "totalmente irresponsable".

Europa Press