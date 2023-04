Biden afirma que la detención del periodista Evan Gershkovich en Rusia está "fuera de lugar" y es "ilegal"

El presidente de Estados Unidos habla con la familia de Gershkovich

MADRID, 11 Abr. 2023 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este martes que el encarcelamiento en Rusia del periodista de 'The Wall Street Journal' Evan Gershkovich, está "fuera de lugar" y es una detención "totalmente ilegal".

"Estamos dejando muy claro que es totalmente ilegal lo que está pasando", ha dicho Biden antes de embarcar en el Air Force One de camino a Belfast, donde tiene prevista una visita oficial de dos días coincidiendo con el vigesimoquinto aniversario de los Acuerdos de Viernes Santo.

El mandatario estadounidense ha asegurado en declaraciones a la prensa que intentó hablar en la víspera con la familia del periodista y que lo volvería a intentar a lo largo de la jornada, ha informado la cadena estadounidense CNN.

Más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha confirmado que Biden ha hablado finalmente con su familia a bordo del Air Force One, siendo la primera vez que el mandatario y los seres queridos del periodista hablan desde que fue detenido a finales de marzo.

De hecho, la familia ha agradecido a Biden la llamada en un comunicado, donde además se han hecho eco de que el Departamento de Estado haya designado de forma oficial a Gershkovich como "detenido injustamente", según la citada cadena.

"Además de ser un distinguido periodista, Evan es un amado hijo y hermano. Hay un vacío en nuestros corazones y en nuestra familia que no se llenará hasta que nos reunamos. Estamos agradecidos por la gran cantidad de apoyo de sus colegas, amigos y todos los que están con Evan y abogan por su liberación inmediata", ha zanjado.

El Departamento de Estado ya tildó el lunes este caso como un "encarcelamiento injusto". De esta forma, el posicionamiento de Washington da a entender que los cargos de espionaje de los que se acusa son infundados y autoriza a los organismos oficiales estadounidenses a explorar todas las vías para lograr su liberación.

Así, la detención del informador será gestionada por la Oficina del Enviado Especial Presidencial para Asuntos de Rehenes, del mismo modo que lo fueron los casos de Trevor Reed y Brittney Griner, ambos considerados casos de encarcelamiento injusto.

Las autoridades rusas detuvieron a Gershkovich a petición del tribunal de Lefortovo, en la ciudad de Ekaterimburgo. El periodista había estado recabando información sobre el Grupo Wagner, propiedad del oligarca Yevgeni Prigozhin, considerado como colaborador cercano del presidente ruso, Vladimir Putin, y que ha enviado mercenarios a Ucrania.

El último artículo del periodista, quien se enfrenta a una posible pena de hasta 20 años de cárcel, fue publicado por 'The Wall Street Journal' y data del 28 de marzo bajo el titular 'La economía de Rusia está comenzando a desmoronarse'.

Gershkovich trabajó previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso 'The Moscow Times'. Asimismo, ha publicado en 'The New York Times', 'The Economist', 'MIT Technology Review', 'Foreign Policy' y Politico Europe, entre otros medios, según recoge su página web.

Europa Press