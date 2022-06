Biden afirma que no preguntará a Arabia Saudí por un aumento de la producción de petróleo en su próxima visita

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado este jueves que no preguntará a las autoridades saudíes, en el marco de su próxima visita para asistir a una cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo, sobre un posible aumento de producción de petróleo.

"Ese no es el propósito del viaje", ha dicho en una rueda de prensa en Madrid, donde se celebra la cumbre de la Alianza Atlántica, aludiendo, de nuevo, a que no viaja con el único propósito de reunirse con el príncipe heredero saudí, y que tampoco se trata de cuestiones bilaterales, sino de un enfoque regional.

Así, Biden ha recalcado que "no les va a preguntar", ya que "todos los estados del Golfo se están reuniendo". "Les he indicado que pensé que deberían aumentar la producción de petróleo en general, no a Arabia Saudí en particular. Espero que los veamos en sus propios intereses concluyendo que tiene sentido hacerlo", ha indicado.

"Supongo que veré al rey y al príncipe heredero, pero esa no es la reunión a la que voy. Serán parte de una reunión mucho más grande", ha señalado, agregando que van a plantear "toda una gama de cosas", como "reducir las muertes en la guerra" en Yemen.

El presidente de Estados Unidos viajará a Arabia Saudí tras visitar Israel y Cisjordania en una amplia gira que él mismo venía anticipando y que llega en pleno debate sobre la búsqueda de nuevos acuerdos energéticos a nivel mundial para paliar la dependencia de los combustibles fósiles procedentes de Rusia.

La prensa estadounidense ha preguntado a Biden en los últimos meses sobre una posible reunión con Bin Salmán ante las críticas por haber pasado página tras el asesinato del periodista Yamal Jashoghi en el consulado saudí en Estambul, ya que prometió tratar al reino árabe como un "paria".

Estas mismas tensiones las cosechó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, hace apenas una semana por recibir al príncipe heredero en la capital del país, Ankara, donde ambos discutieron temas económicos y políticos.

El mandatario estadounidense respondió hace unos días a las preguntas por parte de los periodistas, en mitad de las críticas, respecto al caso Jashogi, y señaló que va a seguir lidiando con ello "de la misma forma en la que estaba haciéndolo".

Jashogi, columnista del diario 'The Washington Post', acudió el 2 de octubre de 2018 al consulado saudí en Estambul a recoger unos papeles para poder casarse con su prometida, Hatice Cengiz. Sin embargo, nunca más se supo de él, sus restos no han sido encontrados y los servicios de Inteligencia turcos y occidentales apuntan a que la orden de matarlo solo podría provenir de las más altas esferas del reino saudí.

Si bien en un primer momento Riad negó saber del paradero de Jashogi, finalmente admitió que fue asesinado y desmembrado dentro del consulado, crimen por el cual ocho personas fueron condenadas, pero siempre negando una supuesta implicación de la familia real.

Al margen de la polémica, en su gira oficial por Oriente Próximo, Biden prevé reunirse con los principales cargos israelíes en un encuentro en el que trasladará el "inquebrantable" respaldo norteamericano a la defensa de la "seguridad" y la "prosperidad" del país, especialmente después de la firma de los Acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Asimismo, visitará también Cisjordania, donde hablará con representantes de la Autoridad Palestina, según recogió un comunicado de la Casa Blanca. El presidente norteamericano, partidario de la creación de un Estado palestino, quiere también trabajar en aras de "la seguridad, la paz y las oportunidades" para la población palestina, según recogió la Casa Blanca en su momento.