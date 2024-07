Biden afirma que Vance "es un clon de Trump"

El presidente estadounidense y candidato a la reelección, Joe Biden, ha afirmado este lunes que el elegido por su rival, Donald Trump, como candidato a vicepresidente, J.D. Vance, "es un clon de Trump".

"Es un clon de Trump en política. Un clon de Trump en política. No veo ninguna diferencia", ha declarado Biden a la prensa antes de subir al avión presidencial el 'Air Force One', según recoge la cadena CNN.

Previametne, la campaña por la reelección de Biden había criticado a Vance por ser un "extremista MAGA" incapaz de ejercer de freno para Trump.

"Donald Trump ha elegido a J.D. Vance como compañero porque Vance haría lo que no hizo Mike Pence el 6 de enero: plegarse para facilitarle las cosas a Trump y su agenda MAGA, incluso si ello implica incumplir la ley, sin importar el daño que cause al pueblo estadounidense", ha afriamdo la jefa de campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon, en un comunicado recogido por el portal The Hill.

O'Malley Dillon se refiere así a la ideología Make America Great Again (Hagamos a Estados Unidos Grande de Nuevo), frase tomada del lema principal de campaña de Trump.

Vance "convertirá en su misión" hacer realidad en Proyecto 2025, la propuesta política de la ultraconservadora Heritage Foundation ara el segundo mandato de Trump, según O'Malley Dillon, que ha recordado la postura de Vance contraria al aborto y su rechazo reiterado de los resultados de las elecciones de 2020, en las que Biden se impuso a Trump.

Vance dijo en 2021 que "dos errores no suponen un acierto" al ser preguntado por la posibilidad de incluir los supuestos de violación e incesto para habilitar un aborto. Sobre las elecciones, se ha mostrado dispuesto a aceptar el resultado de noviembre siempre que sean "libres y justas", expresiones utilizadas por quienes creen que hubo fraude en los comicios de 2020.

"Los milmillonarios y las grandes empresas literalmente jalean a J.D. Vance: saben que él y Trump les van a bajar los impuestos y provocar una subida de precios para todos los demás", ha añadido O'Malley Dillon.

Europa Press