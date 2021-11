Biden anuncia 3.000 millones de financiación climática para afrontar sequías e inundaciones en países pobres

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que el mundo se enfrenta a una "década decisiva" porque el mundo tiene "tiempo limitado" para actuar contra el cambio climático y que su país "está aquí" a pesar del desacuerdo dentro de su país sobre su ambición para dirigir miles de millones de dólares hacia las energías renovables.

"La ciencia es clara. Solo nos queda una breve ventana antes de aumentar nuestras ambiciones", ha señalado el mandatario estadounidense en su intervención en el evento de líderes mundiales en la apertura de la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU que se celebra en Glasgow (Reino Unido).

Así, ha destacado que su país "ha vuelto a la mesa" de las negociaciones climáticas --después de que su predecesor, Donald Trump, retirara al país norteamericano del Acuerdo del Clima de París--.

De ese modo, ha anunciado su propuesta de destinar desde 2024 un total de 3.000 millones de dólares anuales a la financiación de países vulnerables para ayudarles a adaptarse al incremento del nivel del mar, a las sequías, las inundaciones y otras consecuencias del calentamiento global.

Esta financiación podría ser parte de los 11.400 millones de dólares que Biden ya ha prometido para la financiación climática anual en 2024, pero que está pendiente de la aprobación anual del Congreso. En todo caso, es la primera vez que pone un precio al esfuerzo de adaptación, que es crítico en particular para los Estados insulares y otros países vulnerables, según analiza Bloomberg.

La semana pasada el mandatario estadounidense anunció la mayor inversión de la historia en su país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en torno a una gigatoneladas en 2030, algo que aún sigue siendo una propuesta de borrador a nivel nacional después de meses de negociación.

De hecho, el Senado de Estados Unidos frenó la ratificación del Protocolo de Kioto en 1997 (el primer acuerdo multilateral para reducir emisiones de CO2) y apoyó la propuesta de Trump de retirar al país del Acuerdo de París.

Sin embargo, ante la COP26 Biden ha asegurado que "Estados Unidos demostrará al mundo que no solo ha vuelto a la mesa de negociación, sino que ojalá lidere con el ejemplo".

"Sé que no ha sido el caso y por eso mi administración está trabajando de manera extraordinaria para mostrar que nuestro compromiso con la acción climática es acción, no palabras", ha defendido Biden que ha reconocido que "no hay más tiempo para quedarse atrás o para sentarse entre los indecisos" o a discutir entre unos y otros.

De ese modo, ha manifestado que los elevados precios de la energía solo subrayan la necesidad de diversificar las fuentes de electricidad y de adoptar nuevas tecnologías de energías limpias.

Por ello, ha prometido esfuerzos para impulsar la financiación climática para limitar la curva de emisiones de gases de efecto invernadero y ha adelantado que Estados Unidos realizará "más anuncios" durante la COP26 en materia de bosques, agricultura y metano.

"Dios salve el planeta", ha concluido Biden en su intervención en el encuentro de lato nivel, en la que ha pedido "perdón" por el hecho de que Estados Unidos, durante la administración de Trump, se salió del Acuerdo de París.