Biden aprueba el envío de más tropas al este de Europa para contener la amenaza rusa

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha autorizado el envío de más militares al este de Europa, en un claro gesto de apoyo a sus aliados frente a potenciales amenazas derivadas de Rusia, que ha desplegado a más de 100.000 efectivos cerca de las fronteras con Ucrania.

A la espera del anuncio oficial del Departamento de Defensa, el nuevo refuerzo norteamericano cuenta ya con el visto bueno de Biden y se hará efectivo "en los próximos días", según fuentes del Gobierno citadas este miércoles por varios medios norteamericanos, entre ellos la cadena CNN o el periódico 'The Washington Post'.

En concreto, el compromiso de Washington se traducirá en casi 2.000 efectivos adicionales en Polonia así como en varios miles más en otros países de la OTAN, entre ellos Rumanía. Estados Unidos ya había puesto en preaviso a 8.500 efectivos en caso de que la Alianza necesitase un despliegue rápido, si bien por ahora todo se hará conforme a acuerdos bilaterales.

"Estas fuerzas no van a combatir en Ucrania. No son movimientos permanentes. Responden a las condiciones actuales", han explicado las fuentes al diario 'The Washington Post'.

Moscú ha criticado en reiteradas ocasiones la implicación militar norteamericana en territorio europeo, en la medida en que lo percibe como una amenaza. También ha pedido a la OTAN que frene su expansión en el este de Europa.