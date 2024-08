Biden asegura que el asesinato del líder de Hamás "no es de ayuda" para las negociaciones de alto el fuego

Un informe iraní asegura que la habitación de Haniye fue alcanzada por un misil que además destruyó parte del techo y las ventanas

MADRID, 2 Ago. 2024 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que el asesinato del líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, en un ataque en Teherán atribuido a Israel "no es de ayuda", tras lo que ha expresado su preocupación por las actuales tensiones en Oriente Próximo.

"No es de ayuda. Es todo lo que voy a decir ahora", ha declarado Biden ante los medios de comunicación después de recibir a los tres estadounidenses liberados por Rusia en la Base de la Fuerza Aérea Andrews, ubicada en el estado de Maryland.

Tras ello, ha recordado que ha mantenido una llamada "muy directa" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre las conversaciones de alto el fuego y sobre proteger a Israel ante una posible respuesta iraní.

Detalles sobre la muerte de haniye

La Guardia Revolucionaria de Irán ha publicado este jueves algunos detalles sobre el asesinato de Haniye, no sin antes desmentir las informaciones del diario estadounidense 'The New York Times', que citaba a siete fuentes para afirmar que un explosivo fue colocado hace dos meses en la habitación donde se conocía que se alojaba de forma habitual en sus viajes a Teherán, y que fue activado de forma remota.

"El 'New York Times' hizo una afirmación (...) según la cual Haniyeh fue martirizado por una bomba colocada en su habitación hace dos meses. (...) Estas mentiras se llevan a cabo mientras los resultados de la investigación de los expertos sobre la forma en que se produjo el martirio de Ismail Haniye fueron causados por un proyectil, en el que el papel del régimen sionista es innegable", ha publicado la agencia de noticias Fars News, administrada por la Guardia Revolucionaria de Irán.

En ese sentido, ha recordado que la habitación donde se alojaba Haniye fue alcanzada por un proyectil que destruyó parte del techo y las ventanas, un "acto terrorista" planeado y ejecutado por "el régimen sionista".

Europa Press