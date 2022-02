Biden censura a Rusia por ataque contra Ucrania

Las noticias m√°s recientes sobre de la crisis entre Ucrania y Rusia:

_____

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, censur√≥ a Rusia por un ‚Äúataque no provocado e injustificado‚ÄĚ contra Ucrania. Prometi√≥ que Estados Unidos y sus aliados ‚Äúhar√°n que Rusia rinda cuentas‚ÄĚ.

Biden dijo que planea dirigirse al pueblo estadounidense el jueves después de una reunión de los líderes del Grupo de los Siete. Se prevé que el jueves se anuncien más sanciones contra Rusia.

En una declaraci√≥n escrita, Biden a√Īadi√≥ que ‚Äúel presidente Putin ha optado por una guerra premeditada que provocar√° una p√©rdida catastr√≥fica de vidas y sufrimiento humano. Rusia es la √ļnica responsable por la muerte y la destrucci√≥n que traer√° este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responder√°n de forma unida y decisiva. El mundo pedir√° cuentas a Rusia‚ÄĚ.

______

MOSCÚ - El presidente Vladimir Putin anunció que Rusia realizará una operación militar en el este de Ucrania, afirmando que tiene como fin proteger a los civiles.

En un discurso televisado el jueves temprano, Putin dijo que la medida es en respuesta a las amenazas provenientes de Ucrania.

A√Īadi√≥ que Rusia no tiene como objetivo ocupar Ucrania y que la responsabilidad de un derramamiento de sangre recae en el "r√©gimen" ucraniano.

Putin tambi√©n advirti√≥ que cualquier intento extranjero de interferir en sus acciones tendr√° ‚Äúconsecuencias nunca antes vistas‚ÄĚ

___

WASHINGTON - Ucrania cerr√≥ su espacio a√©reo a vuelos civiles, seg√ļn un anuncio dado a conocer a las tripulaciones a primera hora del jueves.

Un sitio web de rastreo de vuelos comerciales muestra que un Boeing 787 de la aerolínea israelí El Al que viajaba de Tel Aviv a Toronto salió abruptamente del espacio aéreo ucraniano y se desvió hacia Rumania, Hungría, Eslovaquia y Polonia.

La √ļnica otra aeronave en espacio a√©reo ucraniano es un dron esp√≠a no tripulado RQ-4B Global Hawk de Estados Unidos que comenz√≥ a salir de Ucrania por el oeste despu√©s de que Rusia implement√≥ restricciones de vuelo sobre territorio ucraniano.

_____

WASHINGTON - El gobierno ucraniano orden√≥ el cierre de aeropuertos en el este del pa√≠s desde la medianoche del mi√©rcoles hasta las 7 de la ma√Īana del jueves debido al enfrentamiento con Rusia.

Las autoridades de aviaci√≥n ucranianas tambi√©n han declarado algunos espacios a√©reos del este como ‚Äúzonas de peligro‚ÄĚ debido a los intentos de las autoridades de aviaci√≥n rusas de tomar control del espacio a√©reo.

Ucrania tomó estas medidas después de que Rusia prohibiera el tráfico aéreo civil en el espacio aéreo sobre el este de Ucrania.

El anuncio del miércoles por la noche establece zonas de contención para el tráfico controlado por las autoridades ucranianas a fin de evitar entrar en un conflicto potencialmente peligroso con el tráfico aéreo controlado por las autoridades rusas.

La semana pasada, los responsables de aviación ucraniana advirtieron a los pilotos de la región que estuvieran atentos a las autoridades rusas que intentan tomar el control del espacio aéreo y que solo reconocieran a los controladores de Ucrania.

___

NACIONES UNIDAS - El Consejo de Seguridad de la ONU ha programado una reunión de emergencia para el miércoles por la noche a petición de Ucrania, que afirmó que existe una amenaza inmediata de una invasión rusa.

La reunión se produce dos días después de que el consejo de 15 países miembros sostuvo una reunión abierta de emergencia, la cual también fue solicitada por Ucrania. En dicha sesión no se respaldó la declaración de independencia de dos zonas separatistas en el este de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin ni para su anuncio de que los soldados rusos se dirigirían allí para mantener la paz.

En tanto, los diplom√°ticos del consejo est√°n terminando el proyecto de resoluci√≥n que, se√Īalaron, dejar√≠a claro que Rusia est√° violando la Carta de las Naciones Unidas, la ley internacional y una resoluci√≥n del consejo de 2015 que respaldaba los acuerdos de Minsk destinados a restablecer la paz en el este de Ucrania.

Dijeron que la resolución exhortaría a Rusia a que vuelva a cumplir con sus obligaciones inmediatamente.

___

KIEV, Ucrania - El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, rechaz√≥ las afirmaciones de Mosc√ļ de que su pa√≠s sea una amenaza para Rusia y advirti√≥ que una invasi√≥n rusa podr√≠a resultar en decenas de miles de muertes.

Durante un discurso en video transmitido la ma√Īana del jueves, Zelenskyy dijo: El pueblo de Ucrania y el gobierno de Ucrania queremos la paz. Pero si estamos bajo un ataque que ponga en riesgo nuestra libertad y las vidas de nuestra poblaci√≥n, nos defenderemos".

Zelenskyy se√Īal√≥ que intent√≥ comunicarse con el presidente ruso Vladimir Putin la noche del mi√©rcoles, pero que no obtuvo respuesta del Kremlin.

_____

WASHINGTON - La Casa Blanca dijo que la solicitud de ayuda militar rusa por parte de los separatistas ucranianos ante la presunta ‚Äúagresi√≥n‚ÄĚ del gobierno de Ucrania es un ejemplo de las operaciones de ‚Äúbandera falsa‚ÄĚ contra las que Occidente ha advertido constantemente.

Estados Unidos y sus aliados llevan semanas diciendo que Rusia tratará de crear un pretexto para una invasión de Ucrania mediante el uso de dichas operaciones.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el anuncio del Kremlin del mi√©rcoles sobre que los separatistas ucranianos est√°n pidiendo ayuda ‚Äúes un ejemplo‚ÄĚ de ese tipo de operaciones.

Psaki a√Īadi√≥ que ‚Äúseguiremos denunciando lo que consideramos como operaciones de bandera falsa o intentos de propagar informaci√≥n falsa sobre cu√°l es la situaci√≥n real‚ÄĚ en Ucrania.

___

MOSC√ö - El Kremlin dice que los l√≠deres rebeldes del este de Ucrania han pedido ayuda militar a Rusia para repeler la ‚Äúagresi√≥n‚ÄĚ ucraniana.

El llamado plantea la posibilidad de una participaci√≥n militar directa de Rusia en el este de Ucrania, en medio de los temores occidentales de que Mosc√ļ est√© dispuesto a lanzar una invasi√≥n total de su vecino.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que los jefes rebeldes escribieron al presidente ruso, Vladimir Putin, para decirle que los bombardeos del ejército ucraniano han causado la muerte de civiles y han obligado a muchas personas a huir.

La medida se produce después de que Putin reconociera la independencia de las regiones rebeldes respaldadas por Rusia en el este de Ucrania y firmara tratados de amistad con ellas. El martes, los legisladores rusos autorizaron a Putin a utilizar fuerzas militares fuera del país.

_________

KIEV - Los legisladores de Ucrania aprobaron el miércoles un estado de emergencia a nivel nacional en medio de los temores de una invasión rusa total.

El Parlamento aprob√≥ el decreto del presidente Volodymyr Zelenskyy que impone la medida por 30 d√≠as a partir del jueves. El estado de emergencia permite a las autoridades imponer restricciones de movimiento, bloquear m√≠tines y prohibir partidos y organizaciones pol√≠ticas ‚Äúen inter√©s de la seguridad nacional y el orden p√ļblico‚ÄĚ.

El documento tambi√©n proh√≠be los ‚Äúmateriales informativos que podr√≠an desestabilizar la situaci√≥n en el pa√≠s‚ÄĚ y otorga al gobierno el derecho de imponer toques de queda y realizar controles.

La medida sigue a la medida del lunes del presidente ruso, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de las regiones rebeldes en el este de Ucrania, donde el conflicto separatista de casi ocho a√Īos ha dejado m√°s de 14.000 muertos.

__________

NACIONES UNIDAS - El embajador de China ante Naciones Unidas hizo un llamado a hallar una soluci√≥n diplom√°tica y pac√≠fica a la crisis en Ucrania, destacando la posici√≥n ‚Äúconsistente‚ÄĚ de Beijing ‚Äúsobre salvaguardar la soberan√≠a y la integridad territorial de todos los estados‚ÄĚ y defender la Carta de la ONU.

En breves comentarios ante la Asamblea General de la ONU el mi√©rcoles, el embajador Zhang Jun, cuyo pa√≠s suele ser aliado de Rusia en Naciones Unidas, no mencion√≥ a Rusia por su nombre ni respald√≥ de ninguna manera la declaraci√≥n de independencia del presidente Vladimir Putin para las √°reas separatistas de Ucrania o la decisi√≥n de Putin de enviar fuerzas rusas all√≠ como lo que llam√≥ ‚Äúfuerzas de paz‚ÄĚ.

El embajador chino se√Īal√≥ que la situaci√≥n actual en Ucrania ‚Äútiene sus ra√≠ces en una compleja red de factores hist√≥ricos y actuales‚ÄĚ y dijo que ‚Äútodas las partes involucradas deben actuar con moderaci√≥n y evitar tomar cualquier acci√≥n que pueda agravar las tensiones‚ÄĚ.

‚ÄúChina hace un llamado a todas las partes para que reconozcan la importancia de implementar el principio de seguridad indivisible, contin√ļen participando en el di√°logo y la consulta y busquen soluciones razonables que aborden las preocupaciones de los dem√°s. a trav√©s de medios pac√≠ficos sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo‚ÄĚ, dijo Zhang.

__________

NACIONES UNIDAS - El embajador ruso ante las Naciones Unidas denunci√≥ que Ucrania est√° perpetrando un ‚Äúgenocidio flagrante‚ÄĚ en las regiones del este de Ucrania que Rusia ha reconocido como independientes.

Ucrania niega haber tomado acción agresiva alguna en las regiones, conocidas como Luhansk y Donetsk.

Vassily Nebenzia, el embajador ruso ante la ONU, advirti√≥ ante la Asamblea General del organismo mundial que ‚Äúnadie tiene intenciones de actuar con suavidad contra los violadores‚ÄĚ de la paz en esas √°reas.

Asever√≥ que el traslado de miles de habitantes de Luhansk y Donetsk a Rusia ‚ÄĒincluyendo 96.000 personas el mi√©rcoles‚ÄĒ demuestra la conducta de las autoridades ucranianas, a las que calific√≥ de ‚Äúterroristas‚ÄĚ.

__________

BOSTON - Varios sitios web del gobierno y de bancos ucranianos quedaron fuera de servicio el miércoles por un ciberataque.

Los ataques fueron dirigidos contra los ministerios ucranianos de Defensa, Relaciones Interiores y Relaciones Exteriores, así como contra Privatbank, el mayor banco comercial del país.

Muchos de esos websites fueron tambi√©n atacados el 13 y el 14 de febrero, en una acci√≥n que Estados Unidos y Gran Breta√Īa atribuyeron al servicio de seguridad ruso GRU. Ese tipo de ataques inundan a los portales con mensajes, causando su colapso.

Las acciones del miércoles parecieron ser menos potentes que intentos anteriores, y varios portales pudieron recuperarse al tomar acciones de emergencia.

Los hackeos han sido una herramienta muy usada por Rusia contra Ucrania desde 2014, cuando Rusia se anexó el territorio ucraniano de Crimea y unos hackers intentaron frustrar la realización de elecciones.

__________

KIEV - El ministro de Transformación Digital de Ucrania dice que ciberataques están afectando los sitios web del gobierno y de algunos bancos en su país.

Mikhail Fedorov dijo el miércoles que los ataques se dirigieron a los sitios en internet del Parlamento, del Gabinete y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Agregó que también causaron interrupciones o retrasos en los sitios del Ministerio de Defensa y Asuntos Internos, que controla a la policía.

La OTAN culpó de los recientes ataques cibernéticos en Ucrania a la agencia de inteligencia militar rusa GRU y advirtió que era probable que se produjeran más ataques a medida que aumentaban las tensiones sobre una posible invasión rusa a Ucrania.

__________

ROMA - El ministro de Relaciones Exteriores de Italia dice que las sanciones contra Rusia por su comportamiento amenazante hacia Ucrania deben ser ‚Äúsostenibles, proporcionales, graduales y directamente vinculadas a desarrollos concretos y objetivos sobre el terreno‚ÄĚ.

En una sesi√≥n informativa ante el Senado italiano el mi√©rcoles, el canciller Luigi Di Maio no hizo referencia a las dudas expresadas anteriormente por Italia sobre castigar a Mosc√ļ, que suministra un 40% del gas de Italia.

En cambio, Di Maio se√Īal√≥ que el gas de Rusia fluye exclusivamente a trav√©s de los gasoductos ucranianos. Eso, dice, es ‚Äúuna raz√≥n m√°s para evitar conflictos‚ÄĚ.

Italia está considerando proporcionar 110 millones de euros (125 millones de dólares) en ayuda civil a Ucrania y proporcionar a las fuerzas armadas ucranianas suministros no letales, como equipo para eliminar minas terrestres.

__________

ANKARA - Turquía está atrapada entre Rusia y Ucrania en momentos en que aumentan las tensiones entre esos dos países, ambos vecinos suyos adyacentes al Mar Negro.

‚ÄúNo podemos darle la espalda a ninguno de los dos‚ÄĚ, declar√≥ el presidente turco Recep Tayyip Erdogan sobre esos dos pa√≠ses.

‚ÄúTenemos relaciones econ√≥micas, militares y pol√≠ticas con Rusia. Tambi√©n tenemos relaciones econ√≥micas, militares y pol√≠ticas con Ucrania... Nuestro objetivo es tomar medidas de tal manera que podamos resolver este problema sin tener que darle la espalda a ninguno de los dos‚ÄĚ, manifest√≥ Erdogan a reporteros.

Turquía en varias ocasiones ha ofrecido mediar entre los dos países. El país está ubicado en la costa sur del Mar Negro, con Ucrania al norte y Rusia al noreste.

Los comentarios de Erdogan fueron reportados por el diario Hurriyet y otros medios el miércoles.

__________

JERUSAL√ČN - Tras mantener un bajo perfil en la crisis entre Rusia y Ucrania debido a que tiene buenas relaciones con ambos, Israel declar√≥ que defiende la soberan√≠a e integridad territorial de Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emiti√≥ el mi√©rcoles un comunicado expresando su consternaci√≥n por la ‚Äúgrave escalada‚ÄĚ en el este de Ucrania, donde Rusia reconoci√≥ la independencia de dos regiones separatistas.

El comunicado no menciona a Rusia, que seg√ļn Estados Unidos y la OTAN est√° a punto de lanzar una invasi√≥n total de Ucrania.

El comunicado dice que Israel ‚Äúespera que se llegue a una soluci√≥n diplom√°tica que lleve a la calma, y est√° dispuesto a ayudar si se le pide‚ÄĚ.

El ministerio también expresó inquietud por el bienestar de sus ciudadanos en Ucrania y el de la comunidad judía en ese país.

En Israel viven miles de inmigrantes judíos provenientes de lo que fue la Unión Soviética, incluyendo de Ucrania.

__________

LONDRES - La ministra británica de Exteriores defendió la velocidad y magnitud de las sanciones impuestas contra Rusia, afirmando que algunas medidas quedan en reserva para el caso de que ocurra una invasión total de Ucrania.

La secretaria Liz Truss declaró al canal Sky News que Occidente desea mantener algunas sanciones en reserva a fin de frenar las ambiciones del presidente ruso Vladimir Putin. Las autoridades británicas dicen que desean verificar el desplazamiento de tropas rusas antes de proceder con más sanciones.

‚ÄúHemos escuchado al mismo Putin decir que ha enviado tropas‚ÄĚ, coment√≥ Truss. ‚ÄúTodav√≠a no tenemos pruebas de que eso ha ocurrido. Lo que pensamos es que habr√° una invasi√≥n total, incluyendo, posiblemente de Kiev‚ÄĚ.

Truss defendi√≥ la decisi√≥n del gobierno brit√°nico de imponer sanciones a solo cinco bancos rusos y a tres individuos acaudalados, luego que Putin reconoci√≥ la independencia de tres regiones separatistas ucranianas y envi√≥ tropas como ‚Äúfuerzas de paz‚ÄĚ.

La oposición británica y varios expertos han criticado al gobierno por no imponer sanciones más severas, especialmente luego que Estados Unidos y la Unión Europea asumieron una postura más agresiva hacia Putin.

__________

WELLINGTON, Nueva Zelanda - El gobierno neozelandés convocó al embajador ruso Georgii Zuev para expresarle el deseo de Nueva Zelanda de que Rusia regrese al canal diplomático para resolver la crisis en Ucrania.

La ministra de Exteriores Nanaia Mahuta se encuentra fuera del pa√≠s, pero emiti√≥ un comunicado informando que el embajador ruso fue convocado ‚Äúpara escuchar la fuerte oposici√≥n de Nueva Zelanda a las acciones tomadas por Rusia los √ļltimos d√≠as, y condenar lo que parece ser el inicio de una invasi√≥n rusa del territorio ucraniano‚ÄĚ.

El ministerio le confirmó a la AP que la reunión tuvo lugar, pero declinó dar más detalles.

__________

MOSCÚ - La agencia de noticias rusa Tass reportó el miércoles que Rusia ha empezado a evacuar el personal de todas sus sedes diplomáticas en Ucrania.

Rusia tiene una embajada en Kiev y consulados en Kharkiv, Odesa y Lviv.

La embajada en Kiev confirmó que ha empezado la evacuación, reportó Tass. Un fotógrafo de The Associated Press en Kiev vio que la bandera rusa ya no estaba ondeando en la embajada.