Biden condena el antisemitismo en ceremonia de conmemoración del holocausto

WASHINGTON, 7 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el martes que la amenaza del antisemitismo está creciendo, durante un acto en el que rindió homenaje a los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, en un momento en que su apoyo al asalto de Israel a Gaza divide a su Partido Demócrata.

"Nunca más, traducido para mí, significa simplemente no olvidar. No olvidar significa que debemos seguir contando la historia, que debemos seguir enseñando la verdad", dijo Biden en un acto conmemorativo bipartidista celebrado en el Salón de la Emancipación del Capitolio de Estados Unidos. "La verdad es que corremos el riesgo de que la gente no sepa la verdad".

Biden habló siete meses después de que el grupo militante palestino Hamás atacara Israel, causando la muerte a 1.200 personas según los cálculos israelíes, en lo que el mandatario estadounidense calificó como el día más letal para los judíos desde el Holocausto.

"Este odio (a los judíos) sigue estando muy arraigado en los corazones de demasiadas personas en el mundo y requiere nuestra continua vigilancia y franqueza", afirmó. "Ahora estamos aquí, no 75 años después, sino sólo siete meses y medio después, y la gente ya está olvidando (...) que Hamás desató este terror. Yo no lo he olvidado, ni ustedes tampoco. Y no lo olvidaremos".

El discurso de Biden se produce después de que la represalia israelí ha matado a casi 35.000 personas en Gaza, controlada por Hamás, según las autoridades sanitarias palestinas, dejando a muchos de los 2,3 millones de habitantes de la zona al borde de la hambruna y desatando protestas en Estados Unidos exigiendo que las universidades y el gobierno retiren su apoyo a Israel.

El martes, las fuerzas israelíes tomaron el principal paso fronterizo entre Egipto y el sur de Gaza, cerrando una ruta de ayuda vital para los civiles palestinos, mientras preparan una ofensiva destinada a eliminar a los combatientes de Hamás.

En su discurso de apertura de la conmemoración nacional anual de los Días del Recuerdo del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, Biden trató de enfriar un debate dividido y divisivo en Estados Unidos sobre la seguridad judía, el sionismo, la libertad de expresión y el apoyo a Israel, en el país con mayor población judía después de Israel.

Biden afirmó que su compromiso con Israel era férreo incluso en medio de desacuerdos con el gobierno del país.

