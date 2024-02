WASHINGTON, 8 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió por error el miércoles por la noche a una conversación que mantuvo con Angela Merkel en 2021 como si hubiera tenido lugar con el canciller alemán Helmut Kohl, fallecido en 2017, su segunda confusión de este tipo esta semana.

En una recepción en Nueva York para recaudar fondos para su candidatura a la reelección, Biden, de 81 años, cambió una historia que es un elemento básico de su discurso para incluir a Kohl en lugar de Angela Merkel, que estaba en el poder en el momento de la conversación a la que hizo referencia, en la cumbre del G7 en 2021.

La referencia se produjo cuando Biden hablaba del atentado del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio por parte de partidarios del entonces presidente Donald Trump, que este año aspira a la nominación presidencial republicana.

"Cuando fui elegido presidente por primera vez, fui a una reunión del G7 con los siete jefes de Estado de Europa y Gran Bretaña. Me senté y dije: 'Bueno, Estados Unidos ha vuelto' y el presidente de Francia me miró y dijo: '¿Por cuánto tiempo?' Nunca me lo había planteado así", dijo Biden.

"Entonces Helmut Kohl, de Alemania, me miró y me dijo: 'Qué diría usted, señor presidente, si mañana por la mañana tomara el London Times y se enterara de que 1.000 personas han derribado las puertas del Parlamento británico y han matado a algunos (gente) al entrar'", dijo Biden.

La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la confusión.

A principios de esta semana, mientras hablaba de la cumbre del G7 de 2021, Biden confundió al presidente francés Emmanuel Macron con el fallecido Francois Mitterrand, que estuvo en el poder de 1981 a 1995 y murió en 1996.

Trump, de 77 años, también ha identificado mal a personas, y recientemente confundió a la republicana Nikki Haley con Nancy Pelosi, la demócrata que fue presidenta de la Cámara de Representantes cuando él estaba en el poder. (Reporte de Steve Holland. Editado en español por Javier Leira)