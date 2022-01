Biden descarta que la "nueva normalidad" sea que la COVID-19 "esté aquí para quedarse"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha descartado este viernes que la "nueva normalidad" sea que la COVID-19 "esté aquí para quedarse", en medio de un repunte de contagios en varios países del mundo achacado a la variante ómicron del SARS-CoV-2.

"No. No creo que la COVID-19 esté aquí para quedarse", ha indicado el mandatario en declaraciones ante la prensa, donde ha insistido en que, con las medidas que se están tomando actualmente, la enfermedad "no está aquí para quedarse". "La nueva normalidad no tiene por qué ser (así)", ha agregado.

En este contexto, ha defendido que los países han desplegado "muchas más herramientas" para atajar la propagación de la enfermedad y ha garantizado que "continuarán desplegándose" para contener la COVID-19 y otras variantes que puedan surgir. "No creo que sea así", ha insistido, remarcando que la situación actualmente "es muy diferente" a la del año pasado.

Multitud de países alrededor del mundo contabilizan estos días cifras récord de contagios, no vistas durante la pandemia, que las autoridades han achacado a la circulación de la variante ómicron del virus. Estados Unidos no ha sido una excepción y a principios de semana registró más de un millón de nuevos contagios diarios, una cifra sin precedentes en el mundo.

El país norteamericano es el más golpeado por la pandemia del mundo y, hasta el momento, ha contabilizado más de 58,6 millones de contagios, incluidas más de 834.300 víctimas mortales a causa de la enfermedad.