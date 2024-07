Biden destaca la fortaleza de la OTAN frente a los "autócratas que pretenden alterar el orden mundial"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha destacado este martes que la OTAN se encuentra "más fuerte que nunca" en un momento en el que "los autócratas quieren alterar el orden mundial", tras lo que ha señalado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y su invasión de Ucrania, todo ello en el marco de su intervención en la Cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Washington.

"La OTAN es hoy más poderosa que nunca. (...) Es bueno que seamos más fuertes que nunca, porque este momento de la historia nos exige fuerza colectiva. Los autócratas pretenden alterar el orden mundial que en general se mantiene desde hace casi 80 años, y contando", ha expresado Biden durante su dicurso.

En ese sentido, ha destacado que esta fortaleza ha llegado después de la adhesión de Finlandia y Suecia ante su temor a una agresión rusa contra su territorio y por el hecho de que 23 de los 32 miembros de la OTAN hayan alcanzado un 2 por ciento de gasto de su PIB en Defensa.

De igual forma, ha anunciado que espera que los miembros restantes llegarán "pronto" a esa cifra, y que algunos países gastarán un mayor porcentaje del mencionado.

"Los grupos terroristas siguen tramando el mal para causar caos y sufrimiento. En Europa, la guerra de agresión de Putin contra Ucrania continúa, y Putin no quiere nada menos que la subyugación total de Ucrania para acabar con la democracia de Ucrania", ha afirmado Biden, que además ha recordado el carácter "democrático" de la Alianza.

Biden también ha aseverado que Ucrania "puede derrotar" y que "derrotará" a una Rusia que pretende "eliminar a Ucrania y su cultura del mapa" gracias al "total apoyo" de la OTAN, que ha aumentado sus envíos de armamento al país eslavo y aumentado su despliegue de tropas en el Flanco Oriental europeo.

El mandatario estadounidense ha vuelto a prometer más ayuda militar para el Ejército ucraniano con el objetivo de que pueda proteger tanto a los civiles en las ciudades como a sus tropas en el frente de batalla.

Biden destaca la unión de la alianza

"Rusia no prevalecerá. Ucrania prevalecerá. Señoras y señores, este es un momento crucial para Europa y la comunidad transatlántica, y yo añadiría, para el mundo. El hecho de que la OTAN siga siendo el baluarte de la seguridad mundial no ha ocurrido por accidente. No ha sido inevitable. Una y otra vez, en momentos críticos, hemos elegido la unidad frente a la desunión, el progreso frente al retroceso, la libertad frente a la tiranía, la esperanza frente al miedo. Una y otra vez, nos hemos mantenido firmes", ha expresado.

En base a ello, Biden ha manifestado que los países miembros de la OTAN se han reunido en Washington para expresar su "firmeza" en la defensa de los valores de la comunidad transatlántica y para "proclamar" que están listos para "garantizar" su visión del mundo.

Tras ello, ha citado al expresidente estadounidense Ronald Reagan para reforzar la idea de unidad: "Si nuestras democracias hermanas no están seguras, nosotros no podemos estar seguros. Si ustedes están amenazados, nosotros estamos amenazados. Si ustedes no están en paz, nosotros no podemos estar en paz. Reagan lo sabía entonces, y lo sabemos ahora. Nuestras naciones seguirán en paz".

Biden ha transmitido su idea de que la unidad de la OTAN es una "obligación sagrada" frente a "dictadores sembrando el caos, el colapso económico y la catástrofe", por lo que ha prometido continuar realizando progresos dentro de la misma.

Por último, ha agradecido al secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, por su trabajo al frente de la misma en un periodo de grandes dificultades y que, a pesar de ello, ha conseguido reforzarla.

