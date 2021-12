Biden dice advirtió a putin sobre un "alto precio" sobre ucrania

Por Jarrett Renshaw

Wilmington, eeuu, 31 dic (reuters) - el presidente joe biden dijo el viernes a su par ruso vladimir putin que un desplazamiento hacia ucrania generará sanciones y una mayor presencia de estados unidos en europa, donde las tensiones son altas después de la concentración militar de moscú en la frontera.

Los líderes de ambas potencias intercambiaron advertencias sobre Ucrania en una llamada de 50 minutos el jueves para abordar las acciones militares rusas que han provocado la amenaza de sanciones de Washington y sus aliados.

"Le dejé en claro al presidente Putin que si él hace más movimientos, si entra en Ucrania, tendremos severas sanciones. Incrementaremos nuestra presencia en Europa, con nuestros aliados de la OTAN, y habrá un alto precio que pagar", dijo Biden a periodistas cuando salía de un restaurante de Wilmington, Delaware.

Ambos mandatarios acordaron mantener conversaciones sobre seguridad en enero y discutieron sus diferencias sobre la OTAN, Estados Unidos y Europa, aseguró Biden, quien agregó que espera avances en las negociaciones el próximo mes.

"No voy a negociar aquí en público, pero dejamos en claro que él no puede, enfatizamos no puede, avanzar sobre Ucrania", dijo Biden.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo más temprano el viernes que Biden hablará con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy el domingo. Reafirmará su apoyo a Ucrania, discutirá el fortalecimiento militar de Rusia en la frontera y revisará los preparativos de los esfuerzos diplomáticos para calmar la situación en la región, según el funcionario.

La conversación Biden-Putin preparó el escenario para encuentros de menor nivel que incluye la reunión de seguridad entre Estados Unidos y Rusia del 9 al 10 de enero, seguida de la sesión Rusia-OTAN el 12 de enero, y una conferencia más amplia que incluye a Moscú, Washington y otros países europeos el 13 de enero. (Reporte de Jarrett Renshaw y Doina Chiacu, editado en Español por Manuel Farías)