WASHINGTON, 6 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que le informaron que no tenía otra opción que gastar dinero previamente asignado en la construcción de nuevas secciones de un muro fronterizo en Texas para frenar el flujo de migrantes en la zona.

"Me dijeron que no tenía otra opción", declaró Biden a periodistas en la Casa Blanca y agregó que si el Congreso aprobaba una ley para construir algo -ya fuera un portaaviones o un muro- o preveía una rebaja fiscal, no podía decir que no le gustaba y que no la pagaría. (Reporte de Steve Holland; Escrito por Doina Chiacu; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)