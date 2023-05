Biden dice que los republicanos están fabricando una crisis sobre el límite de deuda

WASHINGTON, 5 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó con dureza a los republicanos "MAGA" por su negativa a votar a favor de un aumento del techo de la deuda federal, dando a entender que la Casa Blanca hará pocos compromisos en una reunión clave el 9 de mayo con los líderes del Congreso.

Los republicanos están "divididos" sobre el techo de la deuda, dijo Biden, antes de una reunión en la Casa Blanca sobre la inversión estadounidense, agregando que los llamados republicanos MAGA están impulsando recortes "draconianos" en el presupuesto.

"Lo último que necesita este país es una crisis fabricada", afirmó.

Biden criticó a los republicanos de la Cámara de Representantes por amenazar con no elevar el límite de la deuda a menos que Biden y los demócratas acepten fuertes recortes en el próximo presupuesto.

"Las dos cosas no tienen nada que ver. Pagar o no pagar la deuda no tiene nada que ver con el presupuesto", señaló. Republicanos y demócratas deberían "debatir nuestra visión del futuro" ante el pueblo estadounidense, afirmó.

La reunión del 9 de mayo en la Casa Blanca, con el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y los principales demócratas, dará inicio a unas semanas frenéticas de negociación antes de que Estados Unidos se quede sin dinero para pagar sus facturas tan pronto como el 1 de junio.

(Reporte de Trevor Hunnicutt; escrito por Heather Timmons; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters