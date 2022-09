Biden dice que Putin no intimidará a los aliados y asegura que Moscú difunde mentiras sobre el Nord Stream

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no va a lograr intimidar a los aliados de la OTAN con la anexión de las cuatro provincias ucranianas y ha asegurado que Moscú esparce mentiras sobre las implicaciones de Washington con respecto a las fugas en el Nord Stream.

"No nos va a asustar ni nos va a intimidar. Las acciones de Putin son un signo de que está en problemas", ha dicho en rueda de prensa, reiterando que ni Estados Unidos ni el mundo va a reconocer los referéndums de anexión que ha llevado a cabo en el este de Ucrania.

En este sentido, Biden ha dicho que Rusia "no puede apoderarse del territorio de su vecino" y "salir impune". Así, ha asegurado que Washington seguirá proporcionando ayuda militar a Ucrania para que pueda defenderse de la agresión rusa.

"Estados Unidos, y los aliados de la OTAN está preparada para defender cada centrímetro de su territorio. Putin, no malinterprete estas palabras: cada centímetro", ha precisado el presidente estadounidense en rueda de prensa.

Con respecto al Nord Stream, Biden ha explicado que es un acto deliberado de sabotaje" y ha asegurado, frente a las acusaciones de Moscú culpándole por las fugas en el gasoducto, que Rusia "está difundiendo mentiras".

Asimismo, ha afirmado que, aunque todavía "no saben" lo que ha pasado, ya están trabajando con los aliados para llegar al fondo del asunto con el objetivo de proteger una infraestructura "crítica" para Europa. "No vamos a escuchar lo que Putin dice porque sabemos que no es verdad", ha zanjado.

Moscú ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una investigación sobre las circunstancias de los "ataques sin precedentes" en los gasoductos rusos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, a la vez que ha insinuado que Estados Unidos se beneficia de la fuga.