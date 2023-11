San francisco (ap) — el presidente joe biden dijo el martes que el objetivo del diálogo que sostendrá con su homólogo chino xi jinping es simplemente intentar que las comunicaciones entre estados unidos y china vuelvan a ser estables tras un año tumultuoso.

Poco antes de partir hacia San Francisco para reunirse con Xi el miércoles y asistir a la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), Biden declaró que ambas naciones deben volver a “mantener una correspondencia normal” a pesar de que tienen fuertes diferencias en muchos asuntos.

“Ser capaces de levantar el teléfono y hablar entre nosotros si hay una crisis. Asegurarnos de que nuestras fuerzas armadas siguen en contacto”, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca. “No estamos tratando de desvincularnos de China, pero lo que estamos tratando de hacer es cambiar la relación para que sea mejor”.

Los dos mandatarios se reunirán en el Jardín Filoli, una casa museo histórica situada en la exclusiva localidad de Woodside, a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de San Francisco, según tres funcionarios de alto rango del gobierno. Los funcionarios solicitaron guardar el anonimato para poder declarar sobre el lugar de la reunión, que aún no ha sido confirmado por la Casa Blanca ni el gobierno chino.

Por otra parte, un funcionario estadounidense confirmó que se prevé que Biden y Xi anuncien un acuerdo que restablecería las conversaciones en el marco de lo que se conoce como el Acuerdo Militar Marítimo Consultivo. El acuerdo es utilizado por las fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos y del Ejército Popular de Liberación —las fuerzas armadas de China— para mejorar la seguridad en el aire y el mar. Hasta 2020, se habían reunido periódicamente desde 1998 para las conversaciones. El funcionario solicitó el anonimato para adelantar el anuncio previsto de los dirigentes.

Biden llegó al Aeropuerto Internacional de San Francisco el martes por la tarde y Xi aterrizó poco después. El mandatario chino fue recibido en la pista por la secretaria del Tesoro Janet Yellen, el gobernador de California, Gavin Newsom, y el embajador estadounidense en China, Nicholas Burns.

La complicada relación entre Estados Unidos y China se ha visto sometida a fuertes tensiones en el último año. Beijing se enfureció por los nuevos controles estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada; Biden ordenó el derribo de un globo espía chino después de que atravesara el territorio continental estadounidense, y China se molestó por una escala en Estados Unidos de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen este año, entre otras cuestiones. El gobierno chino reclama la isla como territorio propio.

Las conversaciones en Filoli brindarán a los dirigentes la oportunidad de mantener sus primeras conversaciones en un año en un entorno pintoresco.

Esta amplia finca, situada en la cordillera costera del norte de California, cuenta con una mansión de estilo renacentista georgiano y jardines renacentistas ingleses. Se construyó en 1917 como residencia privada, pero fue abierta al público en 1975 como institución sin fines de lucro y sede del Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica.

Long informó en Washington. Los periodistas de The Associated Press Lolita C. Baldor, Josh Boak, Matthew Lee, Chris Megerian, Darlene Superville y Zeke Miller en Washington y Janie Har contribuyeron a este despacho.