Biden dice que vacunas de refuerzo contra covid-19 serán gratuitas

WASHINGTON, 24 sep (Reuters) - Las vacunas de refuerzo para mejorar la inmunidad contra el coronavirus serán gratuitas y accesibles, dijo el viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un día después de que las agencias federales de salud respaldaran un despliegue de dosis extras.

El presidente se comprometió a recibir su propia vacuna lo antes posible.

"Como la primera y la segunda vacuna, la vacuna de refuerzo será gratuita y de fácil acceso", dijo Biden en la Casa Blanca.

Los refuerzos estarán disponibles para las personas de 65 años o más, las personas con alto riesgo de enfermedad grave o de contraer COVID-19 a través de su trabajo, y que fueron vacunadas hace seis meses con la vacuna COVID-19 de Pfizer Inc y BioNTech.

Biden dijo que 60 millones de personas eran ya elegibles para la tercera vacuna, al tiempo que reiteró su llamado a los más de 70 millones de estadounidenses que no se han vacunado.

"Escuchen las voces de los estadounidenses no vacunados que yacen en camas de hospital, dando sus últimos suspiros, diciendo... 'Si me hubiera vacunado'", dijo Biden. "Están muriendo y morirán personas que no tienen por qué morir".

Biden había pedido que las vacunas de refuerzo contra el coronavirus comenzaran esta semana para todas las personas para quienes hubieran pasado ocho meses desde la vacunación, a la espera de la aprobación de los reguladores.

Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades solo dieron el visto bueno esta semana para un subconjunto de personas.

Los funcionarios del gobierno de Biden habían fijado la semana del 20 de septiembre como objetivo para preparar más inoculaciones.

La decisión de los reguladores sólo se aplica a la vacuna de Pfizer y a quienes la recibieron al menos seis meses antes. La FDA todavía tiene que sopesar la solicitud de Moderna Inc. para los refuerzos y Johnson & Johnson Inc. todavía no ha presentado una solicitud.

"También estamos esperando el momento en que podamos ampliar las vacunas de refuerzo, básicamente de forma generalizada", dijo Biden.

